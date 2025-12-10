La Tita Riviera de Vigo abre un mercado con productos gallegos

La Tita Rivera y el Mercado de la Cosecha se unen para lanzar Ruralaiser, una tienda efímera que invita a regalar productos gallegos auténticos y con alma rural estas navidades.

Hasta el 5 de enero, el local adjunto a la Tita Rivera de Vigo acogerá este mercado donde los visitantes podrán crear su propio pack regalo con los mejores productos de la tierra, apostando por un consumo consciente, local y sostenible.

Los asistentes también encontrarán merchandising exclusivo para unirse a este movimiento que reivindica la importancia del rural como apuesta de futuro. Todo ello en un espacio que celebra la belleza interior de Galicia y la importancia de apoyar lo local.

«Queremos que esta Navidad los regalos cuenten historias y transmitan valores. Invitamos a descubrir la autenticidad del rural gallego», destacan los organizadores de esta iniciativa.