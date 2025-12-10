La setlist de Robe en el último concierto de su carrera en Vigo: «Hay que volar libre al sol y al viento»

Aunque tenía aires de despedida nadie podía imaginar que aquella cita sería definitiva. El recinto ferial de Vigo acogió el 9 de noviembre de 2024 el que pasará a la posteridad como último concierto de Robe Iniesta, icónico líder de Extremoduro fallecido este miércoles a los 63 años de edad. La cita en el Ifevi era la antepenúltima parada de su gira «Ni santos ni inocentes» con la que sumó 36 fechas en apenas seis meses.

«Es verdad que hacer estas giras tan largas supone estar mucho tiempo bien, sin que tengas ningún achaquito ni estar enfermo de nada. Puede que con el paso del tiempo las cosas cambien y haga las giras de otra manera o no sé, pero pensar en retirarme, no.», confesó a FARO DE VIGO con motivo de aquella visita. Era la tercera en una década a la ciudad y la segunda en solitario: el 24 de octubre de 2014 el Ifevi despedía a Extremoduro como formación -coincidiendo aquella noche con otro concierto de Leiva- y el 4 de junio de 2017 repasaría, ya en solitario, sus grandes éxitos en el Auditorio Mar de Vigo.

El fin de semana siguiente al del pasado otoño tenía prevista una doble cita en el Wizink Center de Madrid -hoy, renombrado como Movistar Arena- para poner fin a aquella maratoniana gira. Un tromboembolismo pulmonar le obligó a «guardar reposo absoluto» y cancelar ambas fechas, limitando además su presencia pública. Hoy, un año, un mes y un día después de aquella última cita con sus fans, fallecía en su Plasencia natal.

Los 42 euros que costaban las entradas para aquella noche de sábado otoñal en Cotogrande parecen ahora una miseria al ser la última vez que se pudo escuchar por voz de su autor algunos himnos como «El hombre pájaro», «Salir» o «So payaso». Su último álbum «Se nos lleva el aire» fue el principal protagonista de las más de dos horas de recital, aunque hubo tiempo para piezas sinfónicas de Modest Mussorgsky y otros temas menos comerciales de discos anteriores.

«Hay que dejar el camino social alquitranado / porque en él se nos quedan pegadas las pezuñas / hay que volar libre al sol y al viento / repartiendo el amor que llevas dentro», finalizaba en su ya eterno «Ama, ama, ama y ensancha el alma». Con el pelo canoso y levantando su guitarra, Robe terminaba de vaciarse sobre el escenario en sus últimos acordes. Le seguiría una larga ovación en la que regalaría varias púas a los seguidores agolpados en las primeras filas. No sonaron «Si te vas» ni «Stand by», pero tampoco fue necesario.

El setlist de aquel concierto

Destrozares Adiós, cielo azul, llegó la tormenta Guerrero Puntos suspensivos Nana cruel El camino de las utopías Segundo movimiento: Lo de fuera Interludio Coda flamenca (Otra realidad) Dulce introducción al caos El hombre pájaro El poder del arte Intro: Mussorgsky. Pictures at an Exhibition. IX: The Hut on Chicken's Legs Haz que tiemble el suelo Ininteligible So payaso Segundo movimiento: Mierda de filosofía Tercer movimiento: Un instante de luz Viajando por el interior Esto no está pasando Salir Nada que perder Ama, ama, ama y ensancha el alma

Un cuarto de siglo visitando Vigo

La relación entre Robe Iniesta y Vigo fue larga, aunque con varios años de ausencia. Su primer concierto en la ciudad data del 13 de abril de 1996 en la desaparecida Sala Óxido de Coia junto a Platero y tú. Aquel mismo año volvería a recalar en el área el 2 de agosto durante el "Félix Rock" del camping de Mougás junto a Los Enemigos o Albert Pla; así como un festival de rock en Monte dos Pozos el 13 de agosto con una alineación de primer nivel: Boikot, Siniestro Total, Barricada o La Polla Récords además de una decena de bandas locales.

Robe Iniesta durante su concierto con Extremoduro en As Travesas en agosto de 1997 / Castillo

El verano siguiente debutaron en el programa del "Vigo en Festas" vendiendo más de 7.000 entradas para su recital del 9 de agosto en As Travesas. Alejados de las radiofórmulas y queridos por el público, aprovecharon para grabar aquella noche de verano parte de su segundo álbum en directo. «Qué lejos está Vigo, lejos de cojones» proclamó Manrique Cabrales (hermano de Fito) de los En Medio. El agua no tardó en hacer acto de presencia para constatar que no estaban en sus tierras extremeñas. «Me cago en tó con la puta lluvia», añadió un escuálido Iniesta durante sus actuaciones. Entre los 24 temas estuvo su ya eterno Jesucristo García antes de cerrar con la misma canción que en 2024.

Después habría que esperar hasta el citado recital de octubre para volver a escucharlos en el área metropolitana viguesa, si bien recalaron en Pontevedra y Ourense a principios de siglo.