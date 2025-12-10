El restaurante del CIFP Manuel Antonio entra en la Navidad
El mayor centro de FP de Vigo, el CIFP Manuel Antonio, inauguró sus Jornadas Gastronómicas Navideñas con dos semanas de trabajo en el restaurante abierto al público y en el que trabajarán hasta 850 estudiantes de varias familias profesionales: Hostelería, Textil y Confección, Turismo y Marketing. El alcalde Vigo, Abel Caballero (arriba, en la foto), participó ayer de la inauguración de estas jornadas que estarán activas hasta el 18 de diciembre.
