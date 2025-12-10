Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
José Tomé Acoso SexualAtraco gasolinera TuiPisos TorallaMillón euros bomberosMédicos sin homologaciónWilliot Swedberg
instagramlinkedin

El restaurante del CIFP Manuel Antonio entra en la Navidad

El restaurante del CIFP Manuel Antonio entra en la Navidad |

El restaurante del CIFP Manuel Antonio entra en la Navidad |

El mayor centro de FP de Vigo, el CIFP Manuel Antonio, inauguró sus Jornadas Gastronómicas Navideñas con dos semanas de trabajo en el restaurante abierto al público y en el que trabajarán hasta 850 estudiantes de varias familias profesionales: Hostelería, Textil y Confección, Turismo y Marketing. El alcalde Vigo, Abel Caballero (arriba, en la foto), participó ayer de la inauguración de estas jornadas que estarán activas hasta el 18 de diciembre.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents