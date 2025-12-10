El respaldo crece en el área sanitaria de Vigo en el segundo día de huelga médica

Un total de 43 operaciones, 86 pruebas y 1.483 consultas externas en el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi). Ese es el balance de la actividad suspendida en la primera de las cuatro jornadas de huelga médica, convocada a nivel estatal en contra del estatuto marco, según las cifras aportadas por el Servizo Galego de Saúde (Sergas).

Y el impacto parece que no menguará en días posteriores, ya que el respaldo que este miércoles está teniendo el paro es mayor al de ayer en toda Galicia y, de forma especial, en el Área Sanitaria de Vigo.

En particular, el seguimiento en el Chuvi volvió a ser el mayor de Galicia, según los cálculos del Sergas, con un 35,45%. Son siete puntos y medio más que el primer día y está a esa misma distancia de la media de los hospitales generales del Sergas (27,99%). Los convocantes, el sindicato médico O'Mega, lo eleva al 85,8%, también dos puntos más que en la primera jornada.

En los centros de salud y los puntos de atención continuada (PAC) la tendencia es la misma, pero en un nivel mucho más bajo. Pasó de un seguimiento del 6,49% al 7,94%, según el Sergas, y del 80.2% al 82,9%, según el sindicato médico.

El Chuvi realizó el martes 60 operaciones programadas: 16 con ingreso y 44 ambulatorias. Los servicios mínimos realizaron intervenciones a pacientes con cáncer o patología no demorable.

Urgencias

Uno de los servicios con más actividad el martes fue el de Urgencias. Según los datos publicados por el Sergas, se rozó el máximo de presión asistencial con 581 visitas de adultos (incluidas mujeres embarazadas). Requirieron quedarse ingresadas 92, un porcentaje del 16%, que es bastante elevado.

La jefa de unidad de urgencias del Cunqueiro, la doctora Maite Maza, explica que hay «mucha gripe» y que se nota, principalmente, en gente mayor. La huelga se notó en el drenaje de los pacientes que necesitaban ingreso a planta.