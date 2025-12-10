Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La protectora de A Madroa facilitó la adopción de 600 animales entre perros y gatos

El refugio municipal ubicado en A Madroa ha facilitado desde el año 2024 hasta el pasado mes de noviembre la adopción de 600 animales, en especial perros, pero también gatos. «Gracias a estas adopciones, el Centro de Protección de A Madroa alberga hoy por hoy menos animales que nunca», declaró el alcalde de Vigo, Abel Caballero. El regidor calificó esta tendencia de adopción como «maravillosa» y afirmó que el gobierno local continuará buscando la sensibilidad en el trato hacia los animales.

