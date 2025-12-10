Los alquileres «por las nubes» se expanden más allá del centro de Vigo: cuatro distritos ya están por encima de los 700 euros de media

El ritmo de crecimiento de los precios de los alquileres en las zonas con más demanda en Vigo, lejos de aminorarse, continúa dejando cifras cada vez más «por las nubes» y, con el añadido de que no solo el centro de la urbe presenta unos números que no están al alcance de cualquier bolsillo, sino que el efecto multiplicador de las rentas se expande no solo a las zonas aledañas al corazón de la ciudad, sino también a puntos más alejados.

Así lo corrobora la última actualización del Observatorio da Vivenda de Galicia, con datos por códigos postales cerrados al mes de noviembre, que reflejan que el precio medio del conjunto de Vigo en los casi 5.000 contratos firmados en los últimos 12 meses se sitúa ya en 696,6 euros, pero con cuatro distritos ya por encima de la barrera de los 700 euros tras un incremento global respecto a la cifra de noviembre de 2024 que roza el 8%. Para poner esto dato en perspectiva, hace solo un año, apenas el centro estaba con un importe medio por encima de los 700 euros.

Aunque el techo de precios en la ciudad (se excluyen en la estadística zonas con un volumen reducido de contratos como Navia, Coruxo o Canido) lo siguen marcando centro y Areal, con casi 600 contratos registrados en los últimos 12 meses a un importe medio mensual de 810,7 euros, un 5,5% más que la cifra anotada hace un año, la brecha con las siguientes zonas más caras se reduce sustancialmente.

En el ámbito del código postal 36203 (que comprende el entorno de O Castro, los aledaños de El Corte Inglés o las calles Barcelona o Zamora) la renta media escaló ya a los 760,1 euros, tras una subida del 10,3%, la más elevada de todos los distritos vigueses. Una evolución prácticamente igual es la existente en las calles comprendidas bajo el código 36211, todo el entorno de Travesas, Plaza de Independencia o Camelias, con una renta media en el último año fijada en 740,6 euros. La última zona del municipio por encima de la media de Vigo es la que abarca Bouzas, el tramo de Beiramar desde la confluencia con rúa Coruña y la parte baja de Coia, con un precio medio situado al cierre de noviembre en 712,5 euros, tras subir un 3,5% en el último año.

Evolucion de los alquieres en Vigo / Hugo Barreiro

Por debajo de la media

Si no se frena la tendencia de subidas del alquiler residencial, próximamente más barrios de la ciudad se situarán con precios medios por encima de los 700 euros, ya que en el ámbito que comprende Casco Vello, Torrecedeira o Beiramar (36202), la cifra media de los contratos firmados en el último año está ya en 692,2 euros, tras una subida interanual del 9,3%.

Las cantidades de incremento y renta son prácticamente similares a otra zona al alza como es todo el entorno de Vialia (36204), situada ya en 685,7 euros, ligeramente por encima del código postal 36210, que coge los barrios de Freixeiro y Balaídos y que refleja ya un importe medio de los arrendamientos de 677,5 euros. En Coia, por su parte, también se paga ya de promedio 669,1 euros.

En las zonas «más baratas» de la ciudad, la situación es igualmente preocupante viendo la tendencia de los últimos meses, con subidas interanuales que oscilan entre el 9,61% registrada en el código postal 36206, que abarca principalmente Travesía de Vigo y Aragón y donde se registra un precio medio ya situado en los 633 euros, y el 7,25% de Teis en todo el ámbito que rodea a Sanjurjo Badía, único distrito vigués que resiste con una renta media de los contratos de alquiler por debajo de los 600 euros, en concreto 590,6.

Por su parte, los alquileres firmados dentro del código postal 36205, que comprende zonas como O Calvario y la Doblada, están ya en más de 627 euros de media tras un incremento interanual que rozó el 9%.