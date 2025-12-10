El PP reclama al Concello que habilite paradas exprés delante de las farmacias

El PP de Vigo reclama al gobierno de Abel Caballero la puesta en marcha en la ciudad de paradas exprés en el entorno de las farmacias para facilitar la accesibilidad a los usuarios y cumplir de este modo una demanda histórica del sector, que demanda desde hace años estas plazas “delante o lo más cerca posible” de estos establecimientos sanitarios. “No entendemos por qué no se les ha escuchado. Es algo que se hace más evidente en estos días de ola de gripe, donde la visita a las boticas se multiplica, muchas veces por el propio paciente enfermo”, ha indicado el portavoz del grupo municipal, Miguel Martín, que ha subrayado que se trata de una reivindicación del colegio de Oficial de Farmacéuticos de Pontevedra.

Se trata de una medida similar a las de las plazas de carga y descarga que ya se ha implantado en otras localidades del área metropolitana y en numerosos municipios de toda España, pero ante la cual el gobierno de Caballero “no ha hecho el más mínimo gesto”. Tampoco a la hora de realizar un estudio sobre la implantación de estos espacios, tal y como solicitó el PP de Vigo hace un año y medio.

“Unas paradas exprés de unos minutos limitados que son de gran utilidad para quien necesita un medicamento con urgencia garantizando la rápida rotación en las plazas de estacionamiento y que ayudarían mucho en una ciudad que cuenta con graves problemas de aparcamiento”, ha remarcado Miguel Martín. “No se trata de ningún privilegio, sino de facilitarle el día a día a las personas”, ha insistido.

El edil popular ha apuntado que esta medida “permitiría aliviar la doble fila que se produce en muchas ocasiones delante de las farmacias o con coches subidos a las aceras” y que en buena parte de los casos se podría acometer simplemente moviendo las islas de contenedores que se encuentran en el entorno. “Se trata de una estancia breve ante estos establecimientos muy breve, de apenas unos minutos y, en algunos casos la urgencia es elevada”, ha subrayado.

“Tenemos que lamentar la oportunidad perdida que han supuesto las humanizaciones para haber planificado la puesta en funcionamiento de estas plazas de aparcamiento, cuando eran perfectamente viables. Es por ello que demandamos al Concello que cuando menos estudie esta posibilidad y realice ese estudio previo para posteriormente poner en marcha esta medida”, ha solicitado.