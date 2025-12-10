Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El pleno de Vigo aprueba integrar CEDRO en la red del Sergas

El Concello cede a la Xunta el inmueble de Pintor Colmeiro y garantiza el empleo a los 21 trabajadores

Pleno municipal de Vigo.

Pleno municipal de Vigo. / Cedida

R. V.

Vigo

Tras más de una década, el Centro de Atención para las Drogodependencias de Vigo (CEDRO) se integra en la red del Sergas, desde el 1 de enero. Así lo ha aprobado este miércoles el pleno municipal, con los votos a favor del PSOE y del PP y la abstención del BNG.

La concejala de Política Social, Yolanda Aguiar, destacó que la transferencia «no es un regalo, es un derecho de las personas enfermas lárgamente reivindicado» por el gobierno local. Atribuye el logro a la «constancia de la ciudad, de los profesionales de CEDRO, de las familias de los pacientes y de los enfermos».

Defiende que mejora la prestación del servicio. El Concello cede a la Xunta el inmueble de Pintor Colmeiro y garantiza el empleo a los 21 trabajadores.

El portavoz del BNG, Xabier Pérez, pidió blindar la continuidad del personal y el edil del PP Fernando Abeijón tildó el paso de «muy positivo».

