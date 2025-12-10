Últimas noticias hoy en directo de Vigo

La UVigo trabaja con el objetivo de implantar Medicina en 2027/2028. / A. IRAGO

La UVigo avanza en la memoria para implantar Medicina en 2027

El consello de goberno aborda mañana la hoja de ruta, tras el bloqueo de Santiago. Dieciocho expertos están involucrados en las comisiones de trabajo y asesoramiento. El informe justificativo está concluido y preparan el económico y el plan de estudios para exponer todo en marzo.

