Dos de cada diez viviendas de Vigo tienen menos de 75 metros cuadrados

Más allá de la falta de oferta y los precios disparados, lo cierto es que el parque de viviendas de la ciudad ha estado sometido a constantes vaivenes en la última década en función de las tendencias del mercado inmobiliario. Según los últimos datos del Instituto Galego de Estatística (IGE), de las más de 117.000 viviendas que hay en la ciudad, el 22% tienen menos de 75 metros cuadrados, y 11.800 no superan los sesenta, es decir, son minipisos. Este tipo de inmuebles, que en un principio estaban destinados a jóvenes que se querían independizar y no podían aspirar a viviendas mejores, lo cierto es que ahora mismo también están habitados por familias pequeñas con un solo hijo o parejas de cualquier edad. Hay que tener en cuenta que, en la mayoría de casos, se trata de estudios, donde la habitación comparte espacio con el salón y la cocina, o bien pisos con la habitación y el baño separados y con salón-cocina.

¿Y esa superficie reducida supone precios baratos? Pues lo cierto es que no, es más, en la mayoría de casos siguen siendo inaccesibles para jóvenes que se quieren independizar. Y es que la media de esos pisos de menos de 75 metros cuadrados, en el mercado de segunda mano, se sitúa en torno a los 275.000 euros, mientras que la obra nueva, que sigue apostando por este tipo de inmuebles, superan incluso los 300.000.

Los datos del IGE también reflejan que el parque de viviendas de Vigo es considerablemente antiguo. Es más, la mitad de esas más de 117.000 que están registradas se construyeron antes del año 1980, es decir, tienen más de cuatro décadas de vida. Aquí las lecturas son evidentes, y es que la parálisis urbanística en la que se vio inmersa la ciudad por la caída del anterior Plan Xeral hasta la aprobación del actual, que ya está en vigor, provocó que el mercado inmobiliario no desarrollase todo su potencial.

El freno en la construcción de viviendas en Vigo se detecta mejor si se comparan las cifras con lo sucedido en la década anterior, la primera del siglo XXI, cuando se levantaron casi nueve veces más, por encima de las 20.600, una cifra ligeramente inferior a la registrada entre los años 1991 y 2000, cuando casi se alcanzaron las 23.000.

Aproximadamente una de cada tres viviendas del municipio ha cumplido ya los 55 años. Hay, por ejemplo, algo más de 20.600 que están en edificaciones construidas en la década de los 60, mientras que el 6% del total (unas 9.500) tienen entre 65 y 75 años. Más de 10.000 hogares fueron construidos entre 1921 y 1940, mientras que son ya centenarias casi 6.500 inmuebles, de los que 843 están datados del siglo XIX.

Un fuerte impuso ha comenzado ahora en los últimos meses, cuando las promotoras han reactivado los proyectos que estaban parados por la falta de licencia y en muchos casos han empezado ya con las obras.