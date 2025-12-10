Condenada una conductora drogada que lesionó a seis ocupantes tras un choque en una rotonda de Navia

Una conductora aceptó esta mañana una pena de multa y retirada por tres años del carné de conducir por causar un accidente en la turborotonda de Avenida de Europa con Castelao, en Navia, en el que resultado lesionados hasta 6 ocupantes de otros dos turismos.

La vista se celebró en el Juzgado de lo Penal nº3 de Vigo, resultando la mujer condenada por seis delitos de lesiones imprudentes y otro ilicito contra la seguridad vial relativo al consumo de sustancias estepefacientes. La conductora, que reconoció los hechos por lo que estaba siendo acusada, había dado positivo en las pruebas de benzoilecgonina, cocaína y cannabis, diminuyendo sus «facultades psicofísicas», según se recoge en el escrito de la Fiscalía.

No redujo velocidad ni cedió el paso

Los hechos ocurrieron en octubre de 2023, cuando la conductora accedió desde la VG-20 a dicha rotonda, donde no dismunuyó su velocidad ni cedió el paso al resto de vehículos que se incorporaban. Esto hizo que se llevase por delante a un primer turismo y este a su vez saliese despedido hacia un tercero, resultando lesionados hasta seis ocupantes, uno de ellos menor de edad.

Por estos hechos, y el vista del acuerdo de conformidad ratificado por las partes, la mujer deberá abonanar una multa de 2.700 euros más la privación durante tres años y 3 meses del carné de conducir, lo que conlleva la retirada de la licencia de conducción.