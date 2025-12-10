La concesionaria del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo deberá pagar 1,11 millones de IBI al Concello

La concesionaria del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo deberá pagar 1.109.000 euros al Concello en concepto del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Así lo ha dictaminado el Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de la ciudad poniendo fin a varios años de litigios sobre el porcentaje del complejo que debía aplicarse a la base imponible.

En la sentencia dada a conocer este miércoles 10 por el alcalde, Abel Caballero, se rechaza «completamente» el recurso de la sociedad en el que consideraban que dicho pago estaba calculado de forma errónea. En sus alegaciones apuntaban que solamente la lavandería, cafetería y aparcamientos debían estar incluidos en este impuesto en lugar de la totalidad del complejo hospitalario.

«La empresa tiene la concesión del 100% y por tanto tiene que pagar el IBI por el 100% por el total de la concesión», explicó el regidor en un audio remitido a los medios. En él, Caballero destacó que supone un nuevo fallo judicial a favor del gobierno local que supondrá un ingreso extra para las arcas municipales. En 2021 el Tribunal Supremo validó el acuerdo de pleno de noviembre de 2018 en el que se reclamaba el cobro del IBI al recinto sanitario.

Cocinas del Cunqueiro, que preparan los menús de todo el Chuvi. / J. S.

Es por ello que al mismo tiempo cargó contra la Xunta de Galicia, quien durante los últimos años mostró su apoyo a la concesionaria para no pagar la totalidad del IBI a la ciudad. En 2018 el entonces conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, acusó al Concello de «no seguir el camino del acuerdo, sino de la imposición y de poner dificultades al servicio público».

Aumento de los beneficios

El Hospital Álvaro Cunqueiro cumplió en junio una década desde su apertura, el ecuador de la concesión por la que fue construido. Y en esos diez primeros ejercicios contables —de 2015 a 2024, incluidos—, la Sociedad Concesionaria Novo Hospital de Vigo acumula unos beneficios de 22,7 millones de euros. La concesionaria acaba de presentar sus cuentas de 2024, que cierra con un saldo positivo de 2,24 millones de euros. Es un 57% más de beneficio que el año anterior y casi cuadruplica el de 2022, que cerró con 585.996 euros en ganancias. Así, es el año con mejor resultado desde que el fondo de inversión francés Meridiam tomó el control de su accionariado, a través de su filial Infra Invest Iberia.

El modelo de colaboración público-privada por el que optó la Xunta para la construcción de este hospital contempla el pago de una Cantidad Máxima Anual (CMA) por las obras y por la prestación de doce servicios no clínicos —restauración, lavandería, limpieza, mantenimiento, seguridad...— durante 20 años que, a grandes rasgos, se va actualizando en un 85% del IPC del año anterior. En 2024, este pago de la Administración actualizada sería de un total de 69,27 millones de euros.

La concesionaria del Cunqueiro, en las cuentas entregadas, explicaba que ha «trabajado conjuntamente con la Administración para llegar a acuerdos en todas las cuestiones abiertas, consiguiendo cerrar discrepancias anteriores». Asegura que persigue que la relación sea de «colaboración diaria» pparaalcanzar «el máximo éxito». Sin embargo, aún tienen abiertos algunos conflictos en tribunales. Uno de ellos es la reclamación del coste de la puesta en marcha de parte del hospital desde junio de 2015, antes del pago de la primera mensualidad. Está pendiente de sentencia en el Tribunal Supremo. En el mismo punto está la reclamación de una compensación por la bajada de las tarifas del parking a los seis meses de abrir. También el Supremo está la reclamación para que el Sergas se haga cargo del pago del IBI del año 2019. Lo que decida, marcará la ruta para el resto de años. Iniciaron procesos por los de 2020 y 2021.