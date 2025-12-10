El BNG exige 260 millones para Vigo en los presupuestos de la Xunta de 2026

El BNG ha presentado este miércoles una batería de enmiendas por valor de 260 millones de euros al proyecto de presupuestos de la Xunta para 2026, con el objetivo de que Vigo deje de ser, según sus palabras, “la gran olvidada” del Gobierno de Alfonso Rueda.

En rueda de prensa, el portavoz municipal del BNG en Vigo, Xabier P. Igrexas, acompañado por las diputadas Alexandra Fernández y Carmela González y el diputado Brais Rúanova, ha cargado contra unas cuentas que califican de “pólvora mollada” por desatender un año más las necesidades de la ciudad olívica.

«Propostas concretas e en positivo que amosan que si hai alternativa ao PP o proxecto transformador do BNG co que queremos facer de Vigo o motor dunha nova Galiza», afirmó Igrexas. «Os orzamentos para 2026 volven demostrar que o Goberno de Rueda non ten nada, absolutamente nada, que lle ofrecer á cidade de Vigo», añadió, reprochando que el PP «continúe sen entender que as case 300 mil viguesas e vigueses somos 300 mil galegas e galegos con dereitos e con necesidades que a Xunta pode e debe atender».

El portavoz municipal ha recordado que en los últimos cinco años el PP ha rechazado en el Parlamento gallego inversiones propuestas por el BNG para Vigo por un importe total de 621 millones de euros. En este sentido, ha acusado al Ejecutivo autonómico de repetir “promesas siempre incumpridas” mientras destina gran parte del presupuesto al pago de deuda y, según el BNG, “desmantela los servicios públicos en favor de empresas privadas”.

Las enmiendas del Bloque abordan ámbitos como la vivienda, la sanidad, la crisis industrial y laboral, la mejora de servicios públicos y el impulso a las políticas culturales y deportivas, con el objetivo de “dejar de castigar” a la mayor ciudad de Galicia.