El auge de usuarios obliga a subir las ayudas para los comedores escolares

El precio de la cesta de la compra ha subido en los últimos meses de una manera tan desorbitada que muchas familias han tenido que recurrir, no tanto por conciliación, al servicio de comedor escolar que ofrecen los centros educativos públicos de la ciudad. Esto motivó que la Consellería de Educación se haya visto obligada a incrementar las ayudas que otorgar a las Anpas (Asociacións de nais e pais de alumnos) que gestionan estos comedores en decenas de colegios públicos. Así figura en el DOG del día de hoy, donde la Xunta aumenta en 150.000 euros las partidas para estos colectivos al recibir «un número de solicitudes moi superior ao da dotación orzamentaria prevista», de modo que las subvenciones pasan a los 1,75 millones en toda la comunidad.

Comedor escolar en el CEIP A Paz Tintureira, en Coruxo / MARTA G. BREA

De estas ayudas se beneficia Foanpas, el colectivo de madres y padres de alumnos de Vigo y comarca. Su presidenta, Iria Salvande cuenta cómo la situación económica de muchas familias las ha obligado a tener que hacer uso de este servicio, incrementándose el número de usuarios de los comedores que gestiona esta asociación hasta los 3.000 diarios. «Temos un aumento moi importante de cativos que usan o servicio e que, co novo decreto, tamén teñen que pagar máis polo menú. O incremento das subvencións e axudas é moi necesaria», comenta Salvande.

Subida de precios

Foanpas tiene la competencia en cuanto a la gestión de comedores en casi una treintena de centros educativos. Actualmente son dos las empresas que se encargan de la elaboración y de servir estos menús. Para este 2026 se sacará a concurso la gestión de este servicio cuyos pliegos están en fase de elaboración. «Os prezos terán que subir, primeiro para adaptalos o novo decreto e segundo porque os alimentos ecolóxicos, que se contemplan nel, son moito máis caro e obligan a subir os prezos dos menús», razona la presidenta de Foanpas.

Trabajadoras en uno de los comedores escolares de Vigo / ALBA VILLAR

Salvande explica que cerca de 1.200 escolares de los 3.000 que hacen uso del servicio de comedor escolar están becados, por ello ya han agendado una reunión con el Concello de Vigo para reclamar una subida de estas ayudas para hacer frente al incremento de los precios del menú. «Actualmente son 600.000 euros, cando o total do servizo custa máis de 2.000.000 de euros. Habería que tratar de axustar os prezos para que as familias noten o menos posible esta subida», añade Iria Salvande.

Lo cierto es que la alimentación en los centros escolares está en el punto de mira tanto de Educación como de la propia Consellería de Sanidade. A lo largo de este año se ha revisado el contenido de los menús de todos los centros escolares, ampliándolo también a los colegios públicos y concertados para velar por la calidad de lo que se sirve en esas instalaciones. Pero, lo que hasta ahora eran solo recomendaciones, pasan a ser obligaciones con el real decreto aprobado por el Gobierno en abril, y las autoridades sanitarias gallegas asumen el reto de realizar esa supervisión.

Nuevo decreto

En el caso particular de Vigo, esta revisión deberá realizarse teniendo en cuenta no solo el menú basal, sino también los diferentes tipos de menús según dietas o incluso los adaptados por intolerancias, alergias o alumnado TEA, que por sus casuísticas, tienen un menú adaptado. Frutas y verduras de temporada, solo una carne roja a la semana, fuera pizzas, croquetas o empanadillas precocinadas (solo una vez al mes), el azúcar bajo mínimo, legumbres todas las semanas, pastas, arroces y pan integral... Estas son solo parte de las nuevas directrices que deben regir en los comedores escolares –tanto públicos como concertados y privados– y que serán obligatorias para los próximos cursos.