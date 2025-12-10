Apamp y el Colegio Atlántida diseñan un calendario solidario para colaborar con la asociación

El colegio vigués CPR Atlántida y Apamp (Asociación de familias y personas con parálisis cerebral) diseñaron un calendario solidario para el año 2026 cuya recaudación será destinada a cubrir los servicios de la asociación, mejorando la calidad de vida de sus usuarios. El resultado es un calendario artístico, en el que cada ilustración, realizada por hombres y mujeres de Apamp, permite descubrir Vigo a través de sus monumentos, paisajes y rincones más icónicos. El calendario podrá adquirirse en las instalaciones escolares y de Apamp.