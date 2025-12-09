Vueling elimina el vuelo diario Vigo-Barcelona durante los fines de semana de enero

Nuevo golpe a la operativa del aeropuerto de Vigo durante 2025. Al anunciado adiós de Ryanair y la ruta de Londres desde el 4 de enero se suma ahora un nuevo recorte en la segunda más importante de la terminal: la de Barcelona. Después de algunos meses de recuperación de frecuencias al quedar en régimen de monopolio, Vueling ha vuelto a aplicar un tijeretazo importante a la conexión entre Peinador y El Prat hasta el punto de eliminar el servicio diario directo.

Será en los dos primeros fines de semana después de Reyes, en plena Operación Retorno tras las semanas de vacaciones navideñas. De esta manera, los sábados 10 y 17 y los domingos 11 y 18 de enero no habrá conexión directa entre Vigo y Barcelona en ninguna franja horaria. En comparación en esas fechas ofrecerá hasta tres vuelos por jornada a Oporto y Santiago.

Más de 200 euros por vuelos similares

Se trata de la primera vez desde los tiempos de la extinta Clickair en los que la operativa deja sin cubrir fines de semana enteros. Curiosamente durante los últimos meses ha llegado a programar dos vuelos consecutivos con más de 400 pasajeros a última hora de los domingos, constatando la elevada demanda en estas franjas.

Y es que no parece que haya un motivo comercial detrás del mismo a tenor de las tarifas que ofrece para los días anteriores. El fin de semana previo los precios ascienden a más de 220 euros por un billete sencillo sin maleta facturada ni cambios, mientras que en las dos jornadas posteriores a Reyes el precio se sitúa por encima de los 110 euros.

Precios de los billetes sencillos entre Vigo y Barcelona con Vueling / Vueling

Si bien es cierto que las tarifas caen durante la segunda quincena de enero -como es habitual al ser temporada baja en el sector- el siguiente domingo con vuelos estos se encuentran ya rozando los 90 euros. En los días laborables es posible encontrar billetes para el viaje de algo menos de dos horas por 23, 38 o 46 euros.

Esta supresión de frecuencias se repetirá también los miércoles 21 y 28 de enero, además del 4 de febrero. Esta jornada ya perdió el vuelo diario el invierno pasado, quedando en un máximo de ocho frecuencias semanales durante noviembre, enero y febrero. En esta ocasión el mínimo se situará en siete operaciones semanales por sentido, con doble servicio los martes y jueves. A mediados de febrero se volverá a recuperar una cierta normalidad con nueve frecuencias cada semana, una cifra inferior a la ofrecida por Binter a Canarias y sus 12 operaciones con Tenerife y Gran Canaria.

Sin respuesta de Vueling

Esta redacción ha tratado de obtener una respuesta oficial de Vueling que justifique la supresión de estos vuelos después de que estuvieran a la venta hasta mediados de octubre. En verano de 2024 se redujo a su mínimo histórico el número de vuelos al tener que revisar los motores de sus A320. Sin embargo, al cierre de esta edición no ha habido ninguna explicación.