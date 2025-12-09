Vigo fue la ciudad más lluviosa de España en noviembre

El mes pasado se convirtió en el undécimo noviembre cálido y lluvioso de este siglo en el conjunto de España, según el último resumen climatológico mensual de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), difundido este martes. Pero, además, Vigo destacó sobre el resto de concellos. Fue el más lluvioso. La estación del Campus marcó un acumulado de 548 litros en el mes de noviembre, mientras que en el aeropuerto fue de 451 litros por metro cuadrado.

La localidad que más se acerca en precipitaciones es Pontevedra, con 422 litros, seguida del puerto de Navacerrada, en la sierra de Guadarrama, con 251.

Desde que hay registros nunca había llovido tanto en noviembre en Vigo. También destaca sobre el resto del 2025 y los últimos cinco años. Es una cantidad extraordinaria. El número de días de lluvia fue asimismo superior. Hubo 18 de 30, cuando la media está en 14.

Según el último informe climatológico de Meteogalicia, los porcentajes de precipitación en todo el cuadrante suroccidental gallego estuvieron entre un 120 y un 170% por encima de lo normal.

Pero, por el momento, el récord absoluto de lluvia en Vigo ocurrió en diciembre de 1978, cuando la estación de Peinador marcó 925,6 litros por metro cuadrado. También se registró la precipitación diaria más intensa de la historia de Vigo: 175 l/m² en 24 horas