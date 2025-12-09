Vigo cancela sus actividades al aire libre y cierra sus parques por el temporal

El frente frío que barre Galicia este martes ha activado distintas alertas meteorológicas por malas condiciones en el mar, fuertes vientos y lluvias, lo que ha motivado que el Concello de Vigo cancele todas las actividades municipales al aire libre. La noria de la Navidad no entrará en funcionamiento si se mantiene la alerta a partir de las 17 horas.

Los parques de O Castro, Castrelos, Praza de Compostela, A Guía y A Riouxa permanecerán cerrados hasta que decaigan las avisos.

La estación de Meteogalicia en el Campus de Vigo registró una racha máxima de 86 km/h a las tres de la madrugada, mientras que el valor más elevado captado en el puerto de Vigo fue de 57 km/h a las 8:30 horas.

Estos fuertes vientos han complicado la jornada en Peinador, donde la nave de Vueling tuvo que abortar el aterrizaje debido a las rachas de viento y acabó dirigiéndose a Santiago.

Desde el Concello recomienda a la ciudadanía extremar las precauciones y evitar desplazamientos a pie innecesarios, especialmente en zonas con árboles o elementos colgantes.

Con respecto a las precipitaciones, la mayor descarga de lluvia ocurrió esta madrugada, con un registro de 36 l/m2 en la estación de Marcosende-As Lagoas y de 15 l/m2 en la zona portuaria.

Previsión

Meteogalicia tiene activada la alerta amarilla en la provincia de Pontevedra por vendaval de hasta 70/80 km/h hasta el mediodía.

La peor situación se vive en el mar, en alerta naranja por vientos del sur de fuerza 8 y olas de 5 a 6 metros.

Da ahí la cancelación del transporte de ría entre Vigo, Moaña y Cangas hasta nuevo aviso.

La alerta naranja en el mar por fuerte oleaje se mantendrá en las Rías Baixas hasta las 21 horas. A partir de entonces descenderá a amarilla (olas de 4 a 5 metros) y decaerá a las 9 horas del miércoles.