Vigo cancela sus actividades al aire libre y cierra sus parques por el temporal
La noria de la Alameda no entrará en funcionamiento si se mantiene la alerta meteorológica pasadas las 17 horas
La racha máxima de viento en la estación del Campus alcanzó los 86 km/h
Cancelado el transporte de ría debido al aviso naranja por oleaje
El frente frío que barre Galicia este martes ha activado distintas alertas meteorológicas por malas condiciones en el mar, fuertes vientos y lluvias, lo que ha motivado que el Concello de Vigo cancele todas las actividades municipales al aire libre. La noria de la Navidad no entrará en funcionamiento si se mantiene la alerta a partir de las 17 horas.
Los parques de O Castro, Castrelos, Praza de Compostela, A Guía y A Riouxa permanecerán cerrados hasta que decaigan las avisos.
La estación de Meteogalicia en el Campus de Vigo registró una racha máxima de 86 km/h a las tres de la madrugada, mientras que el valor más elevado captado en el puerto de Vigo fue de 57 km/h a las 8:30 horas.
Estos fuertes vientos han complicado la jornada en Peinador, donde la nave de Vueling tuvo que abortar el aterrizaje debido a las rachas de viento y acabó dirigiéndose a Santiago.
Desde el Concello recomienda a la ciudadanía extremar las precauciones y evitar desplazamientos a pie innecesarios, especialmente en zonas con árboles o elementos colgantes.
Con respecto a las precipitaciones, la mayor descarga de lluvia ocurrió esta madrugada, con un registro de 36 l/m2 en la estación de Marcosende-As Lagoas y de 15 l/m2 en la zona portuaria.
Previsión
Meteogalicia tiene activada la alerta amarilla en la provincia de Pontevedra por vendaval de hasta 70/80 km/h hasta el mediodía.
La peor situación se vive en el mar, en alerta naranja por vientos del sur de fuerza 8 y olas de 5 a 6 metros.
Da ahí la cancelación del transporte de ría entre Vigo, Moaña y Cangas hasta nuevo aviso.
La alerta naranja en el mar por fuerte oleaje se mantendrá en las Rías Baixas hasta las 21 horas. A partir de entonces descenderá a amarilla (olas de 4 a 5 metros) y decaerá a las 9 horas del miércoles.
