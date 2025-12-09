El vergel submarino del Puerto de Vigo alcanza las 150 especies

El proyecto NaturPorts, coordinado por la Autoridad Portuaria de Vigo y cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA), avanza en la integración de Soluciones Basadas en la Naturaleza para recuperar hábitats costeros, mejorar la biodiversidad y demostrar que la actividad portuaria y la conservación del medio marino pueden coexistir de forma sostenible.

Con la participación de la Universidad de Vigo, la Universidad de Oviedo y el CSIC, el proyecto continúa obteniendo resultados visibles tanto en Galicia como en Asturias gracias a actuaciones de ecoingeniería, restauración ecológica y divulgación científica.

Uno de los avances más destacados se encuentra en el Puerto de Vigo, donde se desarrolla un piloto basado en la rehabilitación de arrecifes rocosos, para lo que se han diseñado e instalado unas estructuras que favorecen la fijación de algas e invertebrados, generan microhábitats variados y crean contrastes de luz y sombra que atraen a especies con diferentes preferencias ecológicas. Su diseño no solo incrementa la complejidad del hábitat disponible, sino que también contribuye a la bioprotección de las infraestructuras costeras, al favorecer la formación de comunidades que amortiguan la energía del oleaje.

Los resultados observados hasta el momento muestran una colonización muy significativa: aproximadamente 150 especies animales sésiles han ocupado las estructuras instaladas frente al visor submarino del Puerto de Vigo. Algas pardas, verdes y rojas, invertebrados como ascidias, erizos, nécoras, pulpos, así como numerosos pequeños peces asociados a refugios rocosos, han convertido estas unidades en un nuevo punto de biodiversidad dentro del entorno portuario. Este crecimiento confirma que las Soluciones Basadas en la Naturaleza constituyen una herramienta eficaz para transformar superficies degradadas en enclaves ecológicamente valiosos y útiles para la recuperación ambiental.

Del mismo modo, la restauración de praderas marinas llevada a cabo en el entorno de Bouzas, representa otro de los avances clave del proyecto. En esta zona, se han trasplantado ejemplares de Zostera marina y Zostera noltii, dos especies protegidas cuyo papel ecológico es fundamental, ya que proporcionan hábitats críticos para peces juveniles, moluscos y crustáceos, aumentan de forma notable la biodiversidad local y, al mismo tiempo, contribuyen a la fijación del denominado carbono azul, un elemento esencial en la mitigación del cambio climático. Además, estas plantas actúan como filtros naturales que mejoran la calidad del agua y ayudan a estabilizar los fondos y proteger la línea de costa frente a la erosión.

Actuaciones en Bouzas

Las actuaciones de restauración llevadas a cabo en Bouzas muestran también señales muy positivas: la tasa de supervivencia de los fragmentos plantados se sitúa alrededor del 70% y se han recuperado aproximadamente 0,2 hectáreas de praderas marinas, una superficie que continúa regenerándose de forma progresiva.

En los próximos meses continuará la monitorización de las estructuras instaladas frente al visor submarino y la evaluación del avance de las praderas de zostera restauradas, al tiempo que se llevará a cabo una caracterización detallada de las aguas y sedimentos del Puerto de Vigo con el fin de conocer su biodiversidad actual y establecer zonas preferentes de restauración.

Por su parte, en Asturias, el puerto de Cudillero alberga un piloto pionero centrado en el cultivo sostenible de percebes. Así, y en colaboración con la Universidad de Oviedo, se han trasplantado ejemplares de zonas poco productivas a estructuras portuarias con mejores condiciones hidrodinámicas con el objetivo de analizar su adaptación, detectar posibles cambios morfológicos y valorar si estas técnicas pueden mejorar la calidad comercial del recurso, ofreciendo alternativas sostenibles para las comunidades locales dedicadas al marisqueo. Los percebes se encuentran actualmente en fase de crecimiento y serán analizados en los próximos meses para determinar su evolución y el potencial replicable de este modelo a otras áreas del litoral cantábrico.

Divulgación y participación ciudadana

Más allá de las acciones técnicas y científicas, NaturPorts mantiene un firme compromiso con la divulgación y la participación ciudadana. Hasta la fecha, más de 1.700 personas (incluyendo estudiantes, asociaciones y grupos de interés) han participado en actividades educativas, visitas guiadas y talleres interactivos. El observatorio submarino Nautilus se ha consolidado como un espacio de referencia para dar a conocer de forma práctica los avances del proyecto.

NaturPorts se ha sumado además a la EU Mission: Restore our Ocean and Waters, lo que refuerza la integración de sus acciones en los objetivos europeos de recuperación de ecosistemas marinos, resiliencia climática y transición hacia modelos de gestión más sostenibles. La incorporación a esta iniciativa europea facilita la transferencia de conocimiento a otros puertos, fomenta la replicabilidad de los pilotos y posiciona al proyecto como un referente en innovación ambiental portuaria.