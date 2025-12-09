La venta de licencias de taxis en Vigo se paraliza por el temor a los Uber

"En poco tiempo me jubilo y decidí vender mi licencia de taxi. Tenía un comprador con el que había cerrado un acuerdo por 100.000 euros, con el coche incluido, pero finalmente se echó atrás porque no veía claro la recuperación de la inversión con todo el asunto de Uber". Este es el testimonio de un taxista de Vigo que prefiere mantenerse en el anonimato y que relata cómo su jubilación se ha visto alterada por ese frenazo en la venta de su licencia. Ahora, incluso baraja la opción de contratar un chófer, al que le alquilaría el vehículo cuando no trabajara.

Lo cierto es que este caso se ha convertido ya en algo más que habitual en el sector del taxi. La llegada hace ya medio año de Uber a la ciudad, donde opera sin licencia, ha provocado la paralización en la venta de licencias. La propia Nuria Fernández, la nueva presidenta de la central Radio Taxi de Vigo, la que aglutina a la gran mayoría de conductores, reconoce que “ahora no se van a vender licencias” por la situación que se está viviendo con los VTC. Los interesados se echan atrás al dudar de la rentabilidad de la inversión, sobre todo si además tienen que comprar un coche a mayores para realizar los servicios.

Esto aboca al sector a una situación compleja, pues a todo ello se añade que en el último examen para lograr el permiso municipal de conducción que permite trabajar como taxista, aprobaron menos de la mitad de los aspirantes.

Hay que tener en cuenta que en los últimos años los taxistas han trabajado más que nunca gracias al impulso turístico logrado por la ciudad especialmente durante las navidades pero también en eventos como Conxemar y O Marisquiño. Los precios de las licencias llegó a superar incluso los 150.000 euros en algún momento, pero ahora las circunstancias han cambiado y en algunos casos se han llegado a vender incluso por debajo de los 90.000.

Ahora, con la llegada de competencia de los VTC, que los taxistas consideran desleal al no contar con el permiso municipal para realizar trayectos de viajeros por la ciudad, los que querían ser conductores no ven la compra de una licencia ya como una gran oportunidad por la incertidumbre generada por el asentamiento de ese nuevo tipo de viajes.

Vigo lleva desde los años ochenta, es decir, cuatro décadas, con el mismo número de licencias de taxi: 553. Todo pudo cambiar en 1992, cuando el tripartito compuesto por el PSOE, BNG y EG decidió sumar cuarenta nuevos permisos. Pero esta resolución fue recurrida por la patronal del taxi, al considerar innecesaria la medida. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) le dio la razón y en febrero de 1993 el Concello se vio obligado a anular la concesión.

La normativa europea exige tener al menos un taxi por cada mil habitantes, y las 553 licencias vigentes en Vigo desde los años ochenta superan ese ratio.