Una vecina de Vigo logra cancelar más de 14.500 euros de deuda gracias a la Ley de Segunda Oportunidad

Una vecina de Vigo ha obtenido la cancelación definitiva de deudas por un importe de 14.520 euros mediante la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad. La resolución le concede la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI), una figura jurídica que permite a particulares y autónomos liberarse de determinadas deudas cuando se demuestra su situación de insolvencia y el cumplimiento de los requisitos legales.

Según la información facilitada por Repara tu deuda Abogados, despacho que ha tramitado el procedimiento, la situación de sobreendeudamiento se originó a raíz de un error en la documentación de la afectada, que provocó que durante un periodo de tiempo dejara de percibir su pensión. Ante la falta de ingresos para cubrir gastos básicos de alimentación, la mujer comenzó a utilizar una tarjeta de crédito. Con el paso de los meses, las cuotas se hicieron difíciles de asumir y se vio obligada a solicitar nuevos préstamos para hacer frente a los pagos, entrando así en una dinámica de endeudamiento creciente.

El caso refleja una situación cada vez más habitual: personas que, tras un imprevisto económico, tratan inicialmente de cumplir con todas sus obligaciones, pero acaban en un estado de insolvencia del que no pueden salir sin acudir a mecanismos legales específicos.

La Ley de Segunda Oportunidad, en vigor en España desde 2015 y reformada en los últimos años, contempla la posibilidad de que los juzgados concedan la exoneración de deudas a particulares y autónomos de buena fe que no pueden hacer frente a sus obligaciones. Entre las consecuencias de la exoneración se encuentra la salida de los registros de morosidad y el cese de las reclamaciones por parte de bancos y entidades financieras, lo que facilita que la persona pueda rehacer su situación económica.

La acumulación de resoluciones favorables en distintos puntos del Estado y la mayor difusión de este mecanismo han contribuido a que aumente el número de ciudadanos que optan por acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad como vía para afrontar situaciones de endeudamiento que consideran insostenibles.