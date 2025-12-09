La Universidad recibe 6 Premios Xuventude de la Diputación

La Universidad Vigo cosechó seis Premios Provinciais Xuventude de la Diputación de Pontevedra, cuya novena edición sumó un récord de candidaturas, 111. En total, fueron galardonados 39 aspirantes y se repartieron 31.000 euros entre las doce categorías.

Salvador Román, del CIM, recibió el primer premio de investigación en ciencias por su trabajo sobre las interacciones entre las especies comerciales de almeja y la Zostera en el contexto actual del cambio climático. Y Andrea Vila, de la Facultad de Bellas Artes, se alzó con el galardón en la modalidad de artes por su tesis sobre la evolución de la escultura contemporánea en España.

Además obtuvieron un segundo premio Juan José López Escobar, por la tesis desarrollada en atlanTTic, y Carlos Fer, de Bellas Artes.

La asociación estudiantil UVigo Space Lab recibió el segundo premio en la categoría de iniciativa juvenil y Luiselena Tilve, egresada del máster en Diseño y Dirección Creativa en Moda, fue la ganadora en la categoría de Diseño y Moda por la colección que desarrolló para su TFM y que presentó en Debut 2024.

Además de estos seis galardonados, entre los 39 premiados también figuran egresados de la UVigo como Fabio Rivas, vencedor en la modalidad de narrativa y poesía, o Denis Carballas, primer premio en la de banda diseñada.