El PP critica el abandono del paseo del Lagares: “Está lleno de fochancas”

El PP de Vigo critica el estado del paseo del Lagares, con maleza en buena parte del recorrido, árboles caídos, ramas que amenazan viviendas, carteles informativos ilegibles y zonas totalmente intransitables, como el antiguo paso inferior en el cruce con la Avenida da Florida, “cerrado” con dos vallas desde hace años e invadido por las hierbas. “El gobierno local se limita a realizar actuaciones puntuales en lugar de acometer una mejora integral de uno de los senderos más transitados de la ciudad”, lamenta el concejal Fernando González Abeijón.

El edil popular ha transmitido la “preocupación” por el estado del paseo del Lagares, una senda catalogada como senda azul pero totalmente descuidada, especialmente en su tramo final. En los últimos años, asegura, el gobierno de Caballero solo se ha centrado en ampliar el trazado, descuidando el mantenimiento del camino que ya existe, interviniendo con actuaciones puntuales y a través de contratos menores. Hace apenas unas semanas, de hecho, se anunciaba la retirada del cauce de los árboles derribados por el temporal Kirk, en octubre de 2024. “Más de un año después”, apunta.

“A diario los usuarios hacen frente a fochancas, árboles caídos, ramas, maleza en las cunetas, zonas totalmente intransitables y el abandono a su suerte de los carteles informativos, donde apenas se pueden distinguir las imágenes y mucho menos los textos. Por no hablar de la deuda pendiente con la iluminación”, reprocha González Abeijón.