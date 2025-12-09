Vigo moviliza 1,3 millones de euros para renovar 66 parques infantiles

El Concello de Vigo avanza en la reforma de buena parte de los parques infantiles de la ciudad. Tras actuar en más de 60 en los últimos años (en la ciudad hay sobre 160 áreas recreativas de este tipo), en los próximos meses renovará otras 66 zonas de juego. Una actuación en la que invertirá casi 1,3 millones de euros y que se suma a otros proyectos de mayor calado como el nuevo parque de Pintor Colmeiro (con temática literaria y el doble de grande) o el proyectado en O Berbés y en el que se «recreará» La Reconquista.

El Ayutamiento acaba de publicar el anuncio previo de esta actuación, un paso que permite informar las empresas que estuvieran interesadas en participar en la licitación de este contrato que, con toda probabilidad, se sacará a concurso público en cuestión de semanas. El importe para la adquisición y mejora de los 66 parques que estarán incluidos en esta actuación será de 1.292.883,12 euros (IVA incluido).

El pasado mes de agosto, el alcalde, Abel Caballero, había avanzado ya que la actuación incluiría 72 columpios, multijuegos y figuras 3D de caucho, entre otras actuaciones, en los parques infantiles de:

Alameda de Candeán.

Alameda Santo André.

Fragoselo.

O Vao.

Alameda Canari.

Alameda Merlo.

Rivera Atienza.

Santa Clara.

Sampaio.

Samil Ría de Vigo.

San Miguel de Oia.

Sárdoma.

Centro Cívico de TEis.

Coutadas.

Grupo San Pablo.

Riouxa.

Elisardo Dacosta Torres.

Eugenio Arbones.

Eugenio Kraff.

Florida.

Bouzas.

Faisán.

San Roque.

Areal 1 y Areal 4.

Comercio.

Hispanidad.

Párroco José Otero.

Polideportivo de O Berbés.

Seara.

Bouza 1 e 2.

Campo Roxo.

Mestre Prudencio Rodríguez Dios.

Mondariz.

Volcáns 1 e 2.

A mayores, el contrato de casi 1,3 millones de euros incluriá la colocación de nuevos vallados en los parques infantiles de Teixugueiras, 8; Beade Couceiro; Alameda Bembrive; Alameda Xestoso; Meceiriña; Gorxal; Grileira; Mercado Cabral; Figueiras Caeiro; Castrelos; Alameda Merlo; Alameda Meixoeiro; Santa Clara; Alameda Andrés Gaos; Coutadas; Grupo San Pablo; Forestal Cepudo; Pablo Iglesias; Bouzas; Areal 1,2,3 e 4; Porto Rico; Praza Elíptica; Volcáns 1 y Zamáns Canteira.