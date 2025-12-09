¿Cuántos parques infantiles hay en Vigo? Cada vez hay más y de mayor superficie, con un «rey» claro

La ampliación y remodelación del parque infantil de la praza Carlos Casares no es un hecho aislado en la hoja de ruta del gobierno municipal de Vigo, que en la última década ha conseguido incrementar en un 10% las áreas de juego hasta las 149, que representan además un 50% más que las existentes en 2007. Esto ha supuesto que la superficie destinada a las zonas para los más pequeños alcance ya los 54.000 metros cuadrados.

La cifra quedará rebasada en los próximos meses, ya que la reforma prevista en Pintor Colmeiro se sumará a otra ya en una fase más avanzada de la tramitación administrativa (los técnicos municipales están ya evaluando las ofertas presentadas para la ejecución de la obra) como es la construcción de un macroparque en la Finca Matías, entre Travesía de Vigo y Aragón, a la que se destinan 2,6 millones y que contará con dos extensas plataformas de juegos.

Los presupuestos municipales para el próximo año, entre las inversiones de las cuentas y las que corren a cargo de los remanentes liberados este ejercicio, también prevén otro macroparque en la plaza Fernando Elorrieta Rey, junto a Martínez Garrido, y la transformación del de la plaza de O Berbés.

En 2026, Vigo podrá presumir ya de contar con una decena de parques infantiles con una superficie por encima de los 1.000 metros cuadrados, tras una cascada de aperturas en los últimos años, como por ejemplo el de Maruja Mallo, en O Calvario, o el de plaza de A Miñoca. Teixugueiras, Doutor Villalón en Jenaro de la Fuente, O Castro o el situado en el antiguo cuartel de Barreiro son otros de los ejemplos de este tipo de equipamientos.

Pese a las inauguraciones más recientes, el auténtico «rey» de los parques infantiles en la ciudad de Vigo continúa siendo el de Castrelos, con una superficie que acaricia los 5.000 metros cuadrados, tres veces más grande que el siguiente de la lista, Maruja Mallo.

Crecen las zonas de juego tanto en número como en tamaño y, en consecuencia, la necesidad de mantenimiento, motivo por el que el Concello licitó en septiembre un nuevo contrato de cuidado y conservación de estas áreas, con un presupuesto anual en el entorno de los dos millones de euros.