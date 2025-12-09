La paradoja de las cestas de Navidad del Puerto de Vigo

La Navidad es sinónimo en muchas empresas de un obsequio a sus empleados en forma de cesta con productos alimentarios, una tradición que pese a mostrar una tendencia a la baja continúa como una costumbre en muchos organismos. Es el caso, por ejemplo, de la Autoridad Portuaria de Vigo, que convocó hace unas semanas un concurso público para elegir una empresa que le proporcionará alrededor de 250 cestas para estas fiestas y así poder entregárselas a los trabajadores.

Llama la atención, sin embargo, la configuración mínima elegida por la Autoridad Portuaria para los lotes navideños, con mucho sabor a tierra y apenas unas anchoas de Santoña con origen en el mar entre la docena productos incluidos en los pliegos, una paradoja que arreglará en parte el compromiso de la empresa adjudicataria, la gaditana Ansama Regalos de Empresa, que se comprometió con su oferta presentada a introducir hasta nueve artículos a mayores, entre los que sí predominan los de origen marítimo en forma de conserva, como latas de sardinillas, pulpo, zamburiñas, bonito del norte, almejones y mejillones, pero también entregarán polvorones, bombones de chocolate y foie de pato.

La Autoridad Portuaria diseñó dos lotes diferentes, uno que incluye blísters de jamón de bellota, caña de lomo, chorizo 100% ibérico, queso puro de oveja, panettone de chocolate, dos tipos de turrón, aceitunas y dos botellas de vino, mientras que el segundo pack contiene tres tipos de embutido y una paleta ibérica de al menos 5 kilogramos.

Las mejoras introducidas por la empresa ganadora del concurso han elevado la cuantía de los lotes que recibirán los empleados portuarios de los 175 euros establecidos como cantidad mínima a 205 y 242 euros en función del lote. La Autoridad Portuaria de Vigo había reservado un presupuesto para estas navidades de 43.750 euros, con la previsión de poder prorrogar el contrato hasta dos anualidades más. La entrega de las cestas debe realizarse, según fijan los pliegos, antes del 17 de diciembre.