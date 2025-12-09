El otoño caliente de la sanidad viguesa con ocho huelgas

La sanidad viguesa acumula hasta ocho huelgas de diferentes categorías en poco más de dos meses. En la primera, el viernes 3 de octubre, fueron convocados los galenos de todo el Estado por el mismo motivo que la de hoy: «la necesidad de contar con un estatuto propio que reconozca la especificidad, la complejidad y responsabilidad» de su profesión.

También tuvo un seguimiento importante en el Chuvi. Se le juntó, desde el lunes siguiente, la huelga indefinida de los radiólogos que hacen guardias en el hospital Álvaro Cunqueiro. Reclamaban que se reforzaran estos turnos por el aumento de la actividad urgente. El Sergas tardó un mes en llegar a un acuerdo. Aún hoy se está tratando de recuperar actividad no prioritaria aplazada por aquel entonces.

El personal de mantenimiento del Nicolás Peña y de los centros de salud del área sanitaria, de la empresa Veolia, es el que más tiempo lleva en lucha. Convocaron el 14 de octubre, cinco días en noviembre y nueve en diciembre. Pero antes de esta última, llegaron a un acuerdo. Consiguieron no hacer más guardias (una al mes) y la actualización de la remuneración por ellas en un 24%, que llevaba sin actualizar desde 2016.

Fueron los técnicos superiores sanitarios los que se hicieron oír durante cuatro jornadas entre finales de octubre y principios de noviembre. Se tiraron miles de muestras para analíticas de sangre sin procesar y también se suspendieron quirófanos.

Con una convocatoria mantenida finalmente solo por CIG y O'Mega, el 26, 27 y 28 de noviembre estuvo convocado todo el personal de los centros de Atención Primaria gallegos, aunque el seguimiento fue principalmente de facultativos.

A las técnicas de cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) les llegó el turno también el 28 de noviembre. Convocadas a nivel nacional (por FAC-USO), su paro también tuvo importante impacto en quirófanos. "Sin nosotras no hay quien lave el instrumental", recordaron las profesionales, que reclaman su reclasificación profesional al grupo C1.

La CIG también convocó tres jornadas de huelga (28 de noviembre y 1 y 2 de diciembre) en Indra Gestión de Usuarios, que presta el servicio de atención telefónica a todos los centros de salud y unidades administrativas de la Consellería de Sanidade y del Sergas.

Satse también había convocado una jornada de paros en el personal de Enfermería y Fisioterapia de Atención Primaria para el pasado 4 de diciembre, que se desconvocó en la jornada anterior.