La huelga médica deja en mínimos los quirófanos del Chuvi

En el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) se están operando hoy poco más que casos urgentes y no demorables (como los oncológicos). Los hospitales públicos olívicos vuelven a ser los gallegos con un mayor seguimiento en la huelga convocada por el sindicato médico O'Mega en reivindicación de un estatuto médico propio. Aunque el paro se percibe en buena parte de las áreas, es más acusado en los quirófanos ya que, salvo los servicios mínimos, solo tres anestesistas han acudido a trabajar. La protesta se mantiene durante toda la semana.

Sin aportar los datos totales, la Consellería de Sanidade habla de un seguimiento de un 27,92% en el Chuvi, casi cinco puntos por encima que la media de los hospitales generales gallegos y ocho y medio más que los comarcales. El siguiente es el de Lugo, con un 25,53%.

¿Cuál se prevé que sea el impacto? El Sergas no suele facilitar este tipo de datos, pero haciendo una estimación en base a datos previos, la media en una semana a estas alturas del mes de diciembre es de más 500 cirugías programadas (la semana pasada se llevaron a cabo una media de 133 al día) y casi 14.000 consultas externas citadas en el Chuvi (el año pasado se pasaron una media de 3.427 por jornada).

Ahora bien, los sindicatos advierten que los servicios mínimos son altos y, en previsión del paro, se han llenado las agendas de casos oncológicos, que estos profesionales no pueden negarse a atender. Si proyectáramos el porcentaje de seguimiento oficial sobre esta actividad estimada, arroja un volumen de 140 operaciones y 3.800 consultas suspendidas.

Protesta ante la puerta del Álvaro Cunqueiro / Marta G. Brea

Manifestación Cunqueiro

«Paciente, escucha, esta es tu lucha». Con este lema se concentraban al mediodía los profesionales en servicios mínimos a las puertas del Hospital Álvaro Cunqueiro. El jueves hay manifestación convocada, a las 19 horas, desde el Museo MARCO y hasta el edificio administrativo del Sergas (Rúa García Barbón, 51).

«Hoy no estamos aquí por capricho. Hoy no colgamos las bastas por gusto», aseguraron en su manifiesto y subrayaron que están en una «situación insostenible» en la que callarse es «ser cómplice del deterioro de la sanidad pública». Reclaman un estatuto propio que reconozca su «responsabilidad legal y ética» y su «penosidad». También quieren que las condiciones de los facultativos sean negociadas por facultativos y no por otras categorías. Exigen que se «blinde» su «liderazgo clínico dentro del equipo».

Primaria

En los centros de salud, donde los profesionales de todas categorías acaban de ser convocados a otro paro de tres días en la última semana de noviembre, el paro se ha percibido mucho menos. El Sergas habla de un seguimiento del 6,35% en el conjunto de la Atención Primaria gallega, prácticamente el mismo porcentaje que en el Área Sanitaria de Vigo (6,49%).

En el centro de salud de Beiramar-Rosalía de Castro, por ejemplo, de mañana solo secundaba la huelga un médico, cuando la anterior la habían secundado casi todos.