Las homologaciones de títulos extranjeros, disparadas: 1.800 este curso en Vigo
Son casi 400 más que el curso pasado
Los alumnos foráneos representan ya el 8% del total de las aulas
La caída de la natalidad afectó directamente a las aulas, con la menor cifra de escolares en Vigo y provincia que se recuerde. Esta sangría de estudiantes fue aliviada en gran medida, por la elevada cifra de alumnado extranjero que se incorpora de forma progresiva durante el curso a las aulas viguesas. Tanto a las de la enseñanza obligatoria como estudios superiores no universitarios, cada año son más los ciudadanos extranjeros que buscan la homologación de sus estudios o títulos en su país de origen para incorporarse al sistema educativo local.
Actualmente, el alumnado extranjero representa ya el 8% del total de estudiantes en Vigo y resto de puntos de la provincia; solo este curso, la cifra se sitúa en 8.100 estudiantes según el IGE. En Vigo, es la Inspección Educativa la que se encarga de homologar estos estudios para su adaptación a los currículos locales. Durante este 2025, han sido 1665 los títulos homologados, que llegarán a los 1.800 cuando termine el año, de 400 más que los registrados en el curso anterior.
De 3 a 5 meses
A diferencia de lo que ocurre con los títulos universitarios, este trámite de convalidación no se extiende más allá de los 3 o 5 meses, permitiendo el estudiante incorporarse en el mismo curso a los estudios que desea.
En el caso de la homologación, que a diferencia de la convalidación supone la declaración de la equivalencia con un título concreto del sistema educativo español (ESO, Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas, etc.), tampoco excede de este plazo.
En los últimos años, el auge de programas de Retorna FP impulsados por la Consellería de Educación favoreció que ciudadanos extranjeros con familiares gallegos regresasen a la comunidad a terminar sus estudios y buscar en la ciudad un futuro laboral.
La Comunidad Autónoma tiene competencias precisamente solo para homologar títulos de enseñanza no universitaria, mientras que las competencias para los títulos universitarios recaen en el Gobierno central. La pasada semana , FARO se hacía eco de las historias de un matrimonio de Venezuela, ella odontóloga y él ingeniero, que han tenido que recurrir a un comedor social por no haber podido convalidar en años sus estudios y títulos y por lo tanto carecer de los permisos en España para ejercer dichas profesiones.
Países de Latinoamérica se sitúan a la cabeza como los que aglutinan a una mayor cifra de alumnado extranjero, especialmente Venezuela y Brasil, seguidos de otros del continente europeo. Este procedimiento de homologación y/o convalidación de títulos y estudios está abierto durante todo el año.
Títulos universitarios
A diferencia de lo que ocurre con los estudios o títulos no universitarios, los que sí cuentan con esta distinción necesitan mucho más de 3 o 5 meses para ser convalidados. Concretamente pueden pasar años hasta que el Ministerio valide y confirme la convalidación de los estudios universitarios extranjeros con los nacionales.
Por ello, este mismo año, el presidente de la Xunta Alfonso Rueda solicitó que entre las competencias autonómicas estén incluidas los títulos universitarios extranjeros.
