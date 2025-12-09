Enésimo choque entre Caballero y Xunta por las obras de Vigo

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha vuelto a señalar a la Xunta por entender que, a través de la Dirección Xeral de Patrimonio, está frenando la ejecución de obras estratégicas en la ciudad olívica, algo que el Gobierno gallego nieja tajantemente.

Caballero señala los proyectos de prolongación del túnel de Elduayen, la reforma del acceso a la capilla de A Guía, las rampas de Gran Vía desde praza de América o la remodelación integral de la Praza do Rei.

«Siguen parando un número elevadísimo de obras, no solo es que no hagan ellos nada, sino que paralizan las nuestras», lamentó el regidor vigués en un audio remitido a los medios.

La encargada de darle la réplica fue la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, que acusó al alcalde de «seguir calumniando y engañando», asegurando que tanto el proyecto de A Guía como el del túnel tienen ya todos los informes favorables para proceder a la contratación de las obras, mientras que en el caso de las rampas y la Praza do Rei, Ortiz señala que Patrimomio está en plazo para informar.

«Deje de enredar porque es incapaz de sacar los proyectos», finaliza la delegada de la Xunta.