Detenidos cinco ultras del Celta por los incidentes violentos contra aficionados del Niza en una cafetería

La trifulca ocurrida el pasado mes de octubre cuando ultras del Celta la emprendieron contra aficionados del Niza que cenaban en un establecimiento de la calle Paraguay tras el partido de Europa League celebrado en Balaídos se ha saldado con cinco detenidos, según ha informado la Policía Nacional.

Los arrestados –informa— son todos ultras del Celta por su presunta participación en varios incidentes violentos tras aquel encuentro. El Cuerpo Nacional de Policía apunta a que todos ellos participaron en desórdenes públicos, además de ocasionar lesiones leves a una persona y causar daños en un establecimiento de hostelería, ubicado en el centro de la ciudad olívica, por valor de más de 4.200 euros. Durante su participación en los hechos vestían con ropa oscura y capucha, tapándose la cara para evitar ser identificados.

Los hechos se remontan al pasado día 23 de octubre cuando –según informa la Policía Nacional– tras finalizar el encuentro futbolístico Celta-Niza, los seguidores ultras del equipo local mantuvieron una actitud activa de búsqueda de aficionados del equipo rival hasta que lograron localizarlos en el interior de una cafetería, pasada la media noche del día 24.

Congregados en las inmediaciones de dicho establecimiento trataron de cerrar las puertas de entrada y arrojaron bloques de ladrillos contra la puerta de cristal, arrancaron la balda exterior y tiraron los taburetes de la terraza contra los aficionados del Niza, causando daños por un valor superior a los 4.200 euros. Asimismo durante estos hechos ocasionaron lesiones leves a una persona, que no quiso formalizar denuncia al respecto, tal como viene siendo habitual entre este tipo de grupos violentos.

Con toda la información recogida, tanto por los denunciantes víctimas de los daños ocasionados, como por los datos recabados por parte de la Brigada local de Información de la Comisaría de Vigo-Redondela, los agentes pudieron acreditar la participación en los hechos de cinco personas pertenecientes al grupo radical violento «Tropas de Breogán».

A los detenidos se les imputan delitos de desórdenes públicos y daños, y tras su detención fueron puestos en libertad a la espera de su declaración en sede judicial. Asimismo también fueron propuestos para sanción por la Ley del Deporte.