Detenido un varón en Vigo por quebrantar una orden de alejamiento
La Policía Local de Vigo ha detenido este martes a un varón nacido en 1998 por un presunto delito de quebrantamiento de una orden de alejamiento en vigor, según ha informado el cuerpo municipal.
Los hechos ocurrieron a las 17.45 horas, cuando una patrulla que realizaba labores de vigilancia localizó al hombre en plena calle, a la altura del número 80 de la rúa Urzáiz, junto a la víctima protegida. Al tratarse de una persona conocida por el cuerpo policial vigués y observarlo junto a ella, los agentes procedieron a su detención.
