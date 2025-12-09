Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenido un varón en Vigo por quebrantar una orden de alejamiento

Un coche de la Policía Local de Vigo, en una imagen de recurso. / ALBA VILLAR

R. V.

La Policía Local de Vigo ha detenido este martes a un varón nacido en 1998 por un presunto delito de quebrantamiento de una orden de alejamiento en vigor, según ha informado el cuerpo municipal.

Los hechos ocurrieron a las 17.45 horas, cuando una patrulla que realizaba labores de vigilancia localizó al hombre en plena calle, a la altura del número 80 de la rúa Urzáiz, junto a la víctima protegida. Al tratarse de una persona conocida por el cuerpo policial vigués y observarlo junto a ella, los agentes procedieron a su detención.

