Detenido tras una agresión en un local de copas de Vigo y desobedecer a la policía

Una trifulca en un local de ocio nocturno de Vigo terminó con una persona detenida durante la pasada madrugada. El arrestado tuvo que ser reducido por los agentes, cuya integridad llegó a comprometer, y fue detenido por un delito de lesiones y otro de desobediencia grave.

Según fuentes de la Policía Local, los hechos ocurrieron sobre las 06.00 horas de la pasada madrugada, cuando una unida se encontraba realizando labores de vigilancia en las zonas de ocio nocturno de Vigo. En un momento fueron requeridos por el responsable de seguridad de un local situado en la calle Pontevedra, indicando que se estaba produciendo un altercado entre varios usuarios.

Una vez en el negocio, los agentes observaron a dos grupos de personas discutiendo de manera acalorada, invitándolos a salir al exterior, al objeto de identificarlos. Uno de ellos, un varón, presentaba varios golpes en el rostro, fruto de una pelea con un hombre del otro grupo involucrado en la reyerta.

En el grupo aludido, había un varón que continuaba en actitud agresiva y provocadora, esta vez dirigiéndose a los agentes de policía durante el proceso de averiguación de motivo del conflicto e identificación de los involucrados.

Casualmente, resultó ser el presunto agresor, manifestando la víctima que iba a presentar la pertinente denuncia. En consecuencia, los agentes le solicitaron su identificación, negándose de forma «tenaz» a facilitar dato alguno, siendo invitado a tranquilizarse e informado del perjuicio que tal actitud le podía deparar.

Lejos de atender los requerimientos de los policías, y siempre según la Policía Local, el hombre elevó su agresividad, comenzando a bracear y realizar aspavientos, comprometiendo la integridad de los agentes, motivo por el cual procedieron a su reducción, mostrando una fuerte resistencia activa.

Por todo ello, la Policía Local detuvo a B. A. da R. T., de 30 años de edad, por la supuesta comisión de un delito de lesiones y desobediencia grave.