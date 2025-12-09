Denuncian «irregularidades» en el proceso de reducir temporalidad en el Ayuntamiento de Vigo tras 3 años sin finalizar
Los sindicatos advierten que el concello no ha dado respuesta ni ha modificado el proceso de reducción de la temporalidad, que debía cumplir la normativa europea y estatal
E. P.
La representación sindical de los trabajadores del Ayuntamiento de Vigo; compuesta por CC.OO., UGT, CIG, SICO y CUT; ha denunciado «irregularidades» en el proceso de reducción de la temporalidad de trabajadores del ente local, tres años después de ponerse en marcha y sin que se haya finalizado.
En un comunicado conjunto, los sindicatos han recordado que fue a finales de 2022 cuando el Ayuntamiento, «obligado por la normativa europea y estatal», inició un proceso de reducción de la temporalidad que afectaba a más de 100 puestos de trabajo.
Así, han explicado que se trata de un proceso basado fundamentalmente en la valoración de méritos, pero el Ayuntamiento «fue incapaz de terminarlo en tres años», lo que tiene «graves consecuencias» para el personal temporal y para los servicios que presta la administración municipal. Además, alertan, puede acarrear sanciones para el propio Ayuntamiento.
«El proceso no solo está sin finalizar, si no que está salpicado de irregularidades. Concretamente en uno de los tribunales, como la falta de respuesta a reclamaciones, falta de acceso a expedientes o la aplicación de criterios no unificados con la asesoría jurídica municipal», han subrayado los sindicatos.
Pese a sus denuncias, «no hubo respuesta alguna o modificación», han incidido, criticando que el Ayuntamiento no sea capaz de finalizar este proceso en tres años.
