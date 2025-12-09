Creatividad infantil en el mercado del Calvario
El mercado del Calvario acogió la primera edición de la Feria de Emprendimiento Infantil de Vigo, un evento que promueve la creatividad o la iniciativa propia entre decenas de niños de entre 8 y 12 años. La vicepresidenta de la Diputación, Luisa Sánchez, asistió al evento y puso en valor su carácter formativo y la dinamización que también supone para todo el barrio.
