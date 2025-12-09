Una «concentración letal» de gas que casi le cuesta la vida a una familia viguesa llega a juicio

Una «concentración letal» de gas que puso en «total riesgo» la vida de una familia de Vigo centrará un juicio que se celebrará la próxima semana en Vigo. El siniestro ocurrió la madrugada del 3 de marzo de 2024 en un chalé de una urbanización de San Miguel de Oia. Un matrimonio y su hijo de 15 años cayeron desplomados uno detrás de otro por la grave intoxicación que sufrieron por una fuga de monóxido de carbono procedente de la caldera de gas de su vivienda. La medición realizada al día siguiente, con la casa ya ventilada por los bomberos y cuando habían transcurrido 34 horas desde el incidente, arrojó una concentración de CO 2 corregido de 4.367 ppm (partes por millón) en la sala de la caldera de la casa, «tremendamente excesiva» a ojos del experto que elaboró el informe pericial, dado que el valor máximo de seguridad para la salud humana es de 500 ppm.

La demanda de reclamación de cantidad por responsabilidad contractual se dirige contra Naturgy Energy Group S.A., a la que la familia, que está representada por el abogado Tomás Santodomingo, reclama 13.490 euros por, entre otros conceptos, los costes de instalación de una nueva caldera, los días de hospitalización y el daño moral, que cuantifican concretamente en 9.000 euros (3.000 euros para cada uno de ellos). La empresa, mientras, alega falta de legitimación pasiva y de responsabilidad en los hechos. Sociedad matriz del grupo empresarial Naturgy, su línea de defensa se centra en argumentar que las distintas firmas del conglomerado, entre ellas Naturgy Iberia S.A., con quien los litigantes tenían el contrato de servicios, son «autónomas, independientes y con personalidad jurídica propia».

Pérdida de consciencia

El juicio se celebrará en el Juzgado de Primera Instancia número 13 de Vigo. Los hechos que se dirimirán en la vista ocurrieron de madrugada. El cabeza de familia se despertó sorpresivamente a las 04.15 horas al escuchar un golpe fuerte en la planta baja. Su esposa se había quedado en el salón viendo la televisión y acababa de caer semiinconsciente. El hombre, tras llamar al 112 para pedir una ambulancia, fue a la habitación de su hijo para alertarle de lo sucedido y a los pocos segundos el menor también se desplomó. Tras telefonear de nuevo al servicio de emergencias este vecino de Vigo acabó igualmente perdiendo la consciencia.

Los hechos ocurrieron en una vivienda de una urbanización de San Miguel de Oia. / FdV

La acción judicial se dirige contra Naturgy ya que, se alega en la demanda, pese a que tenía como obligación el servicio de revisión preventiva de la instalación de gas (la última visita de los técnicos había sido el 20 de septiembre de 2023), dicho control periódico fue «negligente» a la vista de lo ocurrido. En la última de esas revisiones la conclusión había sido que no había anomalías y estaba todo correcto. Frente a ello, el perito de la parte demandante, arquitecto técnico, concluyó que en la caldera de condensación instalada en el semisótano para servir agua caliente y calefacción al domicilio los dos tubos de propileno que salen de la parte superior estaban invertidos: el de salida de gases era el de entrada de aire y viceversa. Debido a esta anomalía en el de salida de gases se formó un «punto crítico» que dio lugar, según el experto, a una deficiente entrada de aire en la caldera y a una defectuosa combustión, «lo que ha motivado [...] que se hubiese generado una cantidad excesiva de CO 2 que se transmitió al resto de la vivienda y que afectó a sus ocupantes».

Defectos y revisión «negligente»

Esta familia tuvo que ser trasladada en ambulancia al Hospital Ribera Povisa, donde recibieron atención sanitaria. «Los tres demandantes estuvieron a punto de perder su vida si no fuera por la rápida actuación de los médicos que los auxiliaron, una vez fueron encontrados ya en estado de síncope», dice el abogado en la demanda, que remarca «la angustia y temor» que sintieron y el hecho de que estuvieron varios años expuestos a ese riesgo por la revisión «negligente» de la instalación. La empresa demandada, concluye, incumplió su obligación porque en ninguna de las revisiones efectuadas había apreciado «los defectos» que presentaba la caldera.