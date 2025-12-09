El cine como fuente de inspiración: Irene González comparte sus influencias en el MARCO

«Para mí el cine es una fuente de inspiración muy importante. Un gesto mínimo, como en la película de Jean-Claude Rousseau, el simple gesto de leer una carta, mirar por la ventana o cruzar la habitación, activa todo ese fuera de campo que nunca se nombra, pero que se habita de alguna manera. Esto convoca al espectador a convertirse en un archivista de sus propias historias, ya que a partir de una narrativa tan íntima, de alguna manera se vuelve universal, y el espectador tiene que contemplar ese fuera de campo que se le sugiere».

Estableciendo un paralelismo entre la película «Muchacha junto a una ventana leyendo una carta» del cineasta francés y su propia obra, esta fue una de las reflexiones que esta tarde compartió en Vigo la artista Irene González antes de clausurar el ciclo de cine «Una conexión estética», dirigido por José Mouriño, y que durante el último mes se ha celebrado en el museo MARCO alrededor de la exposición de la artista malagueña, «Si recordar fuera olvidar».

Irene González, en el MARCO, junto a varias de sus obras. / Jose Lores

El público asistente tuvo la oportunidad, no solo de contar con Irene González como ponente en el coloquio tras la proyección, sino que también se ofreció una visita guiada por los dibujos de la que supone su primera exposición institucional y, con respecto a su trabajo, la artista señaló que «a través del dibujo, que aparece multiplicado, y la imagen repetida, dispuesto como un fotograma, con imágenes citadas de otros autores, se construye aquí un archivo íntimo y colectivo, donde lo que aparece en esos dibujos no se revela en su totalidad, sino que se sugiere y se anhela. En toda la exposición, las obras tienen algo que busca disparar ese sentimiento de anhelo en el espectador, porque las sombras cubren y no dejan acceder a la imagen entera».

Una oportunidad única

Sobre la posibilidad de completar la muestra con proyecciones con las que Irene González siente una especial conexión artística acompañadas con charlas de diversos ponentes, tales como Sabela Mendoza, Oriana Méndez, Alberto Ruíz de Samaniego y ayer la propia Irene González, José Manuel Mouriño, representante en la península ibérica e Hispanoamérica del Instituto Internacional Andréi Tarkovski, señaló que ha sido una experiencia enriquecedora y «muy satisfactoria, ya que mucha gente ha repetido asistencia, lo cual no es muy común, y poder disponer de un espacio en el que compartir y poder aportar su opinión, que en mi opinión es un tesoro que no deberíamos perder, es algo a reivindicar».

Con respecto a la sesión de clausura, Mouriño destacó la «oportunidad única» que supuso visionar en el MARCO la película del cineasta francés Jean-Claude Rousseau «Muchacha junto a una ventana leyendo una carta», pues según indicó Mouriño, «es un director que cuida mucho los espacios en los que se proyectan sus películas, por lo que de algunha manera hemos sido premiados al contar con un permiso especial para esta proyección». Por último, Mouriño puso en valor la influencia que, al igual que en la propia obra de Irene González, ejerce Tarkovski en los artistas, asegurando el responsable del ciclo de cine que «dudo que exista algún cineasta e incluso poeta, artista plástico o escritor que no cuente con algunha influencia de su cine, ya que muchos se sienten identificados con el aura poética presente en sus obras».