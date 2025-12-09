El CIM de Vigo prueba en el océano una técnica italiana para capturar CO₂ de forma permanente

El Centro de Investigación Marina (CIM) de la Universidad de Vigo, en colaboración con la empresa italiana Limenet, ha puesto en marcha una prueba piloto pionera para evaluar la alcalinización del agua de mar como método para retirar CO₂ atmosférico y almacenarlo de manera estable en el océano.

El experimento se realiza en las instalaciones de mesocosmos de la Estación de Ciencias Marinas de Toralla (Ecimat) y combina tecnología de última generación con el conocimiento científico gallego sobre ecosistemas marinos. Los resultados servirán para diseñar protocolos dentro del proyecto europeo IRISCC (financiado por Horizonte Europa) y podrán ofrecerse como servicio a través de la red European Marine Biological Resource Centre (EMBRC-ERIC), de la que la Ecimat forma parte.

Los investigadores del CIM Pablo Serret y Estefanía Paredes lideran las pruebas, con la colaboración del Instituto de Investigaciones Marinas (IIM-CSIC). Serret dirige los ensayos con la comunidad planctónica (fitoplancton, bacterias, micro y zooplancton), que ya se completaron durante quince días de octubre, mientras Paredes coordina los experimentos con moluscos bivalvos (ostras y mejillones), que están a punto de finalizar. A continuación comenzará el análisis exhaustivo de todas las muestras y datos recogidos.

Limenet, startup fundada en 2023 y especializada en la producción de cal con emisiones netas cero, eligió el CIM de Vigo por sus instalaciones de referencia mundial y por la experiencia de su equipo en biología y ecología marina. La empresa italiana considera la investigación científica un pilar fundamental para validar y escalar sus tecnologías de captura de carbono. Si los resultados son positivos, esta técnica podría convertirse en una de las soluciones basadas en el océano para combatir el cambio climático, al tiempo que se garantiza la mínima alteración de los ecosistemas marinos gallegos.