Cambio radical en Pintor Colmeiro: su parque infantil tendrá temática literaria y será casi el doble de grande

El Concello de Vigo acometerá una profunda transformación del parque infantil de Pintor Colmeiro inspirada en la obra literaria de Carlos Casares «A Galiña azul», con el objetivo de crear un espacio lúdico y a la vez que «estimule la imaginación y la creatividad» aprovechando que esa plaza lleva el nombre del autor ourensano.

El presupuesto de licitación que maneja el gobierno local presidido por Abel Caballero asciende a 750.000 euros, financiados con cargo a la modificación presupuestaria aprobada definitivamente en septiembre.

La obra diseñada por el Concello permitirá prácticamente duplicar la superficie actual del área de juegos, que pasará de 390 a 720 metros cuadrados, y conllevará la creación de hasta tres zonas en función de la edad y con distintas puntos de esparcimiento comunicados entre sí mediante distintas sendas y aceras. Estos conectarán con las calles de acceso a la plaza, garantizando una plena accesibilidad en todo el espacio. La memoria del proyecto destaca que el gran objetivo es convertir la plaza «en un punto de encuentro, con una mayor y más variada oferta de juegos para niños de todas las edades».

Estado actual del parque infantil. / Pablo Hernández Gamarra

La zonificación del parque establecerá ámbitos para la primera infancia (1-3 años), infantil (3-6 años) y edad escolar (6-12 años) y contará con pavimentos de seguridad adaptados a la altura de caída crítica de cada elemento de juego.

Cada zona estará inspirada en pasajes y personajes del cuento de Carlos Casares, «fomentando la relación entre el juego y la lectura, ya que se escribirán citas del autor en los juegos y en los paneles informativos que se instalarán. Columpios, toboganes de distintos tamaños, cama elástica o redes para escalar son algunos de los elementos cuya instalación está contemplada.

«Todo se realiza atendiendo a criterios pedagógicos, de seguridad y estímulo del desarrollo psicomotor y cognitivo, permitiendo la zonificación adaptar tanto el tipo de equipamiento, como el diseño del espacio a las capacidades, intereses y necesidades de cada tramo de edad», añade la memoria elaborada para la licitación de la obra.

Otra infografía de la futura plaza Carlos Casares, en Pintor Colmeiro. / Fdv

Asimismo, la intervención planificada por el gobierno municipal de Vigo no se quedará únicamente en el parque infantil, sino que se mejorará todo el entorno. De esta forma, la zona de acceso a la plaza contará con entradas principales a partir de las cuales se diversificará a través de sendas que conducirán hasta las zonas de juegos. Por otro lado, se renovará integralmente el alumbrado con la ampliación de los puntos de luz aplicando soluciones que permitan una mayor eficiencia energética mediante luminarias de última generación.

La obra permitirá también acometer la modernización de las redes de pluviales, drenaje y abastecimiento, mientras que las zonas de esparcimiento como la actual terraza a pie del parque contará con nuevo mobiliario urbano como bancos, papeleras y fuentes.