El BNG reclama garantías de continuidad para el personal de CEDRO ante su absorción por el Sergas

El BNG advirtió hoy de que el proceso de absorción de CEDRO, la unidad asistencial de drogodependencias de la ciudad olívica, por parte del Sergas corre el riesgo de convertirse en una “saída en falso” si no se garantiza la continuidad laboral de las 21 trabajadores que forman parte del cuadro de personal de la empresa Eulen, contratada por el Ayuntamiento y encargada de la mayor parte de la actividad asistencial.

El portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, defendió que esta integración en la red sanitaria pública es “un paso necesario e positivo que o BNG leva anos defendendo”, pero advierte de que no puede suponer “deixar no limbo a un persoal de longa traxectoria de servizo e cun papel determinante na atención ás 1.500 persoas usuarias de CEDRO”.

Sin garantías

Según explicó Igrexas, que mantuvo una reunión con una representación del personal afectado, la propuesta que el Gobierno municipal llevará mañana a un Pleno extraordinario prevé únicamente que el Sergas asuma el contrato de gestión externalizada hasta el 28 de febrero de 2027. Sin embargo, al contrario de lo que ocurre con el personal municipal de CEDRO —que será absorbido por el Sergas o reubicado por el Ayuntamiento—, no se establece ninguna garantía para el personal de EULEN.

Ni el convenio de aplicación ni el pliego del contrato municipal recogen obligación de subrogación, por lo que en 2027 el personal podría quedarse sin puesto de trabajo. Un hecho que también comprometería la continuidad asistencial por parte de una “equipa mutidisciplinar cohesionada e experimentada”.