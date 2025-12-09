Binter convierte el vuelo Vigo-Tenerife en diario y lo celebra con billetes baratos

La aerolínea canaria Binter, una de las que más ha crecido en Peinador en los últimos años, acaba de lanzar una nueva oferta de su popular campaña «Bintazo» de vuelos más baratos que permite volar entre Peinador y Tenerife o Gran Canaria desde 85 euros por trayecto. Una campaña que coincide con el aumento de frecuencias en su ruta al aeropuerto de Tenerife Norte que, como adelantó este periódico, pasa en diciembre de operarse cinco días a la semana a ser diaria.

Según informa la aerolínea, la promoción se mantendrá activa hasta el día 22 de diciembre y será válida para vuelos que se realicen entre el 1 de febrero y el 30 de junio de 2026.

«A través de esta iniciativa se pueden adquirir billetes desde 85 euros el trayecto, cuando el pasajero compra ida y vuelta, para volar con el servicio diferencial de Binter hasta Gran Canaria o Tenerife, o cualquiera de las otras islas Canarias con aeropuerto haciendo escala en las anteriores», avanzan desde la compañía aérea.

12 vuelos semanales entre Vigo y Canarias

Binter ofrece tiene actualmente vuelos diarios entre Vigo y Canarias con 12 frecuencias semanales, a través de los aeropuertos de Gran Canaria o Tenerife Norte. La aerolínea opera vuelos con Gran Canaria los martes, miércoles, jueves, viernes y domingos; mientras que con Tenerife, desde este mes de diciembre, lo hace a diario.

La compañía mantiene en estas rutas la ventaja de que continúa permitiendo a sus pasajeros llegar por el mismo precio a cualquiera de las islas canarias al ofrecer gratis los vuelos interinsulares en conexión, aprovechando los 220 trayectos diarios que la aerolínea realiza en el Archipiélago.

«Los pasajeros de estos vuelos de Binter disfrutarán de las ventajas diferenciales que ofrece la aerolínea canaria: el confort de sus aviones Embraer E195-E2 -el reactor de pasillo único más silencioso, limpio y eficiente de su clase, con una configuración que permite más espacio entre filas y la comodidad de no tener asiento de en medio-, a lo que se suma un servicio a bordo de alta gama, con amplias prestaciones para todos los pasajeros como un aperitivo gourmet de cortesía, y equipaje de mano siempre a bordo, entre otras», destacan.