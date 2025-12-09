Un avión de Vueling aborta el aterrizaje en Vigo y acaba en Santiago

Las fuertes rachas de viento que se registraron durante la pasada madrugada en la provincia de Pontevedra debido al temporal en Galicia continuaron azotando la zonas costera primera hora de hoy, lo que afectó en Vigo a los pasajeros del vuelo procedente de Barcelona de primera hora, cuya tripulación tuvo que abortar el aterrizaje en el aeropuerto de Peinador y dirigirse al de Lavacolla.

El avión que no logró tomar tierra en Vigo fue el Vueling que llegaba desde la Ciudad Condal y debía aterrizar sobre las 9.20 horas. Sin embargo, tras realizar la primera aproximación frustrada, la tripulación puso rumbo hacia Santiago. A esa hora se registraban en Peinador rachas de viento variable de hasta 60 km/h. Esta situación provoca en ocasiones que la tripulación no logre mantener estabilizada la aeronave para garantizar un aterrizaje seguro y opte por intentarlo de nuevo o, como sucedió en esta ocasión, dirigirse a una terminal cercana.

El avión, con capacidad para 180 pasajeros, acabó aterrizando en Santiago a las 9.45 horas. Como es habitual en estos casos, la aerolínea probablemente fletará autobuses para traer a Vigo a los viajeros de ese avión y también hacia Santiago para llevar a los pasajeros que esperaban en Peinador para salir hacia Barcelona en el vuelo de las 10.00 horas y que tendrán que salir con retraso y desde el aeropuerto de Compostela.

El avión de Vueling procedente de Barcelona abortó el aterrizaje en Vigo y se desvió a Santiago. / FlightRadar

Antes de este vuelo, también tuvo algún problema con las rachas de viento el Ryanair procedente de Londres. Tras un primer intento de aterrizaje frustrado, la tripulación logró tomar tierra.

Antes del vuelo de Londres y del de Barcelona, el Air Europa procedente de Madrid; y también después de todos ellos, el Iberia (operado por Air Nostrum), también desde la capital, sí consiguieron tomar tierra tras la primera aproximación al aeropuerto de Vigo.