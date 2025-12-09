Un accidente de tráfico cambió la vida de Basilio González, ahora recorre las autoescuelas de Pontevedra para generar conciencia social

Este verano Helsinki, capital de Finlandia, cumplía un año con cero fallecidos por accidentes de tráfico. «Ahora mismo, en España, eso sería una ilusión, queda mucho por avanzar en términos de seguridad vial», afirma Basilio González. Lo hace con conocimiento de causa, desde 2007 recorre las autoescuelas de la provincia de Pontevedra para concienciar a los alumnos, que están en cursos de recuperación de puntos, de las consecuencias de sus actos. No necesita un gran discurso, cuando entra por la puerta de clase, capta la atención de todos los asistentes.

«Basy», así es como lo conocen, lleva 43 años en silla de ruedas, desde que su vehículo se despeñó por un barranco mientras practicaba unas maniobras militares para poder entrar en la OTAN, «la gente piensa que solo ocurre a gran velocidad, pero yo iba a 30 por hora», recuerda. Pasó un año ingresado en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, su experiencia allí le impactó: «Ves a niñas y niños con lesiones de por vida a nivel cervical que no pueden manejar los brazos, les tienen que poner una silla especial eléctrica o respiración asistida». En ese momento supo que quería ayudar a mejorar la situación, pero considera que la ley no es lo suficientemente dura: «Yo invitaría a los que le quitan puntos a pasar un fin de semana en el hospital de Toledo, para que vieran la realidad».

Invitaría a los que le quitan puntos a pasar un fin de semana en el hospital de Toledo Basilio González

Lesión Medular Espinal

Los accidentes de tráfico son una de las principales causas de lesión medular espinal. La Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal (AESLEME) se crea en 1990 para e dar apoyo y asistencia integral a las personas con discapacidad, familiares y amigos. Su objetivo principal es disminuir el número de siniestros a través de la concienciación social. Basy es el delegado de Pontevedra de esta asociación y cuenta su historia en colegios, autoescuelas y en la cárcel. «La vida te va a dar un giro de 180º, en todos los sentidos, tienes que empezar de cero desde otra posición, la silla de ruedas», es así como comienza sus intervenciones para los adultos. Observa una reacción común entre sus alumnos, al principio «nadie asume su culpa», están cabreados por la retirada del carné. «Yo daría todo lo que tengo por estar donde están ellos», admite. Ante malos comentarios, su respuesta es firme: «Tú vas a salir de aquí hoy, vas a levantar el culo de la silla y vas a hacer vida normal, no todos pueden».

Recuperación de Puntos

Conducción bajo los efectos del alcohol o drogas, exceso de velocidad, pérdida de puntos y distracción al volante. Son los principales motivos que llevan a los conductores a sentarse de nuevo en el aula de la autoescuela para recuperar el documento. El perfil de los asistentes es variado, pero Basy asegura que «acuden muchos más hombres que mujeres». Esta afirmación coincide con los últimos datos de la DGT de 2024 que indican que el 90% de los conductores fallecidos son varones. Entre ellos, el porcentaje aumenta en los menores de 15 a 17 años.

En las clases hay infinitud de historias, «cuando ves su actitud, ya sabes a quién volverás a ver en unos meses», resalta Basy. Tiene alumnos que después ha visto en las charlas que imparte en la cárcel, otros, que vuelven al aula poco después de salir de A Lama. En algunos casos, ha sido el profesor de tres generaciones de la misma familia, en otros, el alumno vuelve, pero en silla de ruedas. Conoce a gente que ha vivido situaciones muy duras, siempre hay quien sale de la charla afectado por sus palabras. «Yo maté a mi hija y no hay día que no me quiera morir», le contaba un hombre hace unos meses.

No busca asustar, solo concienciar del peligro de ciertas conductas. «Todos pensamos que no nos va a pasar hasta que nos pasa», recuerda. Espera que poco a poco España llegue a los «Cero Accidentes», objetivo de la AESLEME.