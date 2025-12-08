Vigo reordena el tráfico otros dos meses junto al concello por las obras de las rampas mecánicas

La construcción dentro del proyecto Vigo Vertical de las rampas mecánicas en el Paseo de Granada , junto al ayuntamiento, obligan de nuevo a reordenar el tráfico en la zona durante los dos próximos meses.

Según informa la Concejalía de Seguridad, a partir del mañana martes 9 de diciembre a las 09.00 horas y hasta el 9 de febrero de 2026 entrará en funcionamiento una nueva ordenación provisional de tráfico para que puedan continuar los trabajos de construcción de las rampas mecánicas que conectarán el Casco Vello Alto con la falda de O Castro a través del Paseo de Granada.

El Concello avisa que en esta nueva fase se realizarán (o mantendrán) los siguientes cambios necesarios por las obras:

La salida de los garajes de la calle Pracer, así como la circulación de los vecinos del Casco Vello , se realizará por la calle Placer en sentido ascendente , que mantiene el cambio de sentido de circulación habitual.

El acceso de los funcionarios al ayuntamiento y de policías permanecerá sin cambios, realizándose por el Paseo de Granada y manteniendo la salida hacia la calle Cachamuíña.

Se mantiene igualmente sin variación el sentido del tráfico que accede desde la avenida de las Camelias, debiendo los vehículos girar en dirección a Cachamuíña, tal y como se venía haciendo hasta lo de ahora.

El acceso al parking público de Praza do Rei será viable desde la calle Cachamuíña y bajando desde lo Paseo de Granada.

Infografía de las futuras rampas mecánicas del Paseo de Granda de Vigo. / Concello de Vigo

Esta intervención será una de las más destacadas del programa del Concello de cintas y ascensores, ya que extenderá el corredor mecánico existente desde las calles Carral y Segunda República hasta la Praza do Bicentenario. En concreto constará de cuatro cintas a lo largo de 230 metros de longitud, permitiendo también la renovación de aceras, redes de suministros y abastecimiento, mobiliario urbano y luminarias. Esta actuación afectará también a un pequeño tramo de la rúa Pracer, pero se mantendrá el carril bici existente.