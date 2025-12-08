El velero 'Ganany', un lujoso y ecológico buque de 8 millones, llega al Puerto de Vigo

Moderno, lujoso y ecológico. El Puerto de Vigo cierra un turístico puente de la Constitución con un nuevo visitante singular en sus muelles. El velero Ganany generó una importante expectación este lunes en la dársena de A Laxe, siendo fotografiado por decenas de visitantes y vecinos.

Este buque tiene un valor aproximado de 8 millones de euros y destaca por su diseño «100% verde» con mástiles rígidos para sus velas. Su diseño exclusivo hace que el coste de alquiler durante alcance los 48.700 euros semanales durante el mes de agosto, aunque en temporada baja es posible disfrutarlo «solamente» por poco más de 4.000 euros al día.

Disposición interior del Ganany que se encuentra hoy en Vigo / FdV

Otros servicios incluidos

Construido en 2024 y con bandera francesa tiene una eslora de 21,1 metros por 9,99 de manga. Tiene capacidad para ocho pasajeros repartidos en cuatro camarotes, dos de ellos en modalidad «Queen beds». La tripulación está compuesta por un capitán, una chef y una azafata. En su interior cuenta con un salón panorámico con sofás

Entre los accesorios incorporados destacan dos tablas de paddle surf, ocho equpos de snorkel, un flotador infable remolcable y un equipo de pesca completo. El velero llegó al puerto vigués este lunes a primera hora de la mañana procedente del portugués de Leixões.

Esta escala se une a otras de los últimos meses como el Aviva del dueño del Tottenham en agosto o el Anawa, un superyate de exploración propiedad del empresario más rico de Brasil, Jorge Paulo Lemann a mediados de octubre.