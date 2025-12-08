El Eje Atlántico «amputado»: el tren Vigo-Ferrol tarda 85 minutos más que el coche, pero cuesta la mitad

El Eje Atlántico de Alta Velocidad alcanzó este 2025 su primera década operativa coronándose como la línea de Media Distancia más utilizada de toda España. Y todo ello pese a no estar, ni mucho menos, finalizado. La infraestructura de 154,7 kilómetros entre Vigo y A Coruña sigue aguardando las antenas hacia norte y sur para que el tren sea una alternativa real en tiempos y precios a la AP-9 y sus peajes.

En esa «amputación» la ciudad más perjudicada es Ferrol, ya que actualmente solo tiene servicios directos con su capital provincial, obligando a un transbordo en la estación de San Cristóbal para viajar hacia Ourense, las Rías Baixas o Santiago de Compostela. La ciudad departamental acogió el pasado 30 de noviembre una masiva manifestación en la que se reclamaba poner fin a este aislamiento con el resto de la comunidad en este medio de transporte.

El caso de Vigo es uno de los más claros pese a las mejoras introducidas por Renfe en los últimos meses. El mejor tiempo de viaje se sitúa alrededor de las 3 horas y 20 minutos al combinar el tren «rápido» desde Urzáiz con un transbordo de media hora en A Coruña. En total, cinco frecuencias por jornada entre las 5 de la mañana y las ocho de la tarde, una cobertura mejor que la que hay con Ourense. La tarifa de este billete combinado es de 22,5 euros en el caso de coger solo ida, mientras que un viaje con retorno no pasa de los 40 euros en total.

Combinaciones de Renfe para viajar entre Vigo y Ferrol un día laborable / Renfe

Por poner en perspectiva este importe es inferior a un viaje solo de ida utilizando el coche por la Autopista del Atlántico. Pese a que el vehículo privado emplea menos de dos horas en viajar entre las dos urbes, solamente el importe de los peajes ya iguala al de un tren que tarda de media 85 minutos más. Esto provoca un importante desequilibrio en la relación de ambas urbes que afecta por igual a trabajadores, turistas o estudiantes de sus campus universitarios, ambos con varios grados «exclusivos» en el sistema gallego. Según los datos del Ministerio de Transportes hay cada día unos 250 desplazamientos entre ambos municipios.

La opción más económica para todos ellos es el autobus cuyo coste es de 16,15 euros por billete como tarifa general. El tiempo de viaje es de 3 horas al incluir paradas en Pontevedra o Santiago, un modelo que podría igualarse de forma inmediata en el tren al existir un by-pass al sur de A Coruña que evitaría el transbordo en la terminal herculina. Sin embargo, desde Renfe se ha evitado esta idea al ser el tráfico «punto a punto» con A Coruña el mayoritario desde el área de Ferrolterra.

Tui sigue sin servicio

En el extremo geográfico opuesto se encuentra el caso de Tui, donde se sigue esperando a que el Ministerio de Transportes complete el escaso tramo de la futura línea de Alta Velocidad a Oporto que le corresponde. La estación principal tudense no tiene trenes comerciales de pasajeros desde marzo de 2020, aunque en la de Guillarei (11.748 viajeros el pasado año) se mantienen los cuatro servicios al día de la línea del Miño. Mientras tanto, miles de personas emplean la peligrosa A-55 o los insuficientes servicios de autobús con la villa fronteriza.

Ambas rutas al norte y sur de la comunidad comparten la parálisis en su modernización ferroviaria desde la crisis de 2008. El abandono de Portugal en su proyecto del AVE hacia Galicia o el récord de alegaciones presentadas al estudio de modernización de la línea a Ferrol enviaron a un cajón ambos proyectos. Mientras tanto, los cinco grandes municipios de la línea actual -Vigo, Pontevedra, Vilagarcía, Santiago y A Coruña- están en el top-20 nacional de las estaciones con más viajeros de Media Distancia.