Varios vehículos destrozan unas jardineras en el centro de Vigo al aparcar para ver las luces

Vigo se recupera de un puente de la Constitución «mágico y acogedor» con las luces de Navidad como protagonistas... y alguna que otra víctima colateral. El aluvión de visitantes registrado en la ciudad durante los últimos días dejó huella -de forma literal- en algunas zonas verdes del centro. Este es el caso del Callejón Yáñez, ubicado justo delante de la estación de Guixar, que amaneció con buena parte de sus jardineras completamente levantadas por el paso de las ruedas por encima de ellas.

«Están aparcando en el césped y lo están levantando entero», denunciaron a FARO algunos vecinos de la zona que vieron los efectos del antes y del después. La mayoría de estos coches, según relatan, tenían una matrícula extranjera. Este pequeño vial dará acceso al futuro edificio de Hábitat ubicado en el número 120 de la calle Areal, aunque actualmente se limita a un par de plazas de aparcamiento y una zona de esparcimiento.

Vehículos estacionados en el callejón Yáñez el 1 de diciembre de 2023. / FdV

En la misma jornada se registraron retenciones en la Avenida de Beiramar por el estacionamiento de autocares procedentes de Portugal. No es la primera vez que el flujo de visitantes. Este callejón, al carecer de zona azul o cualquier regulación similar, ya fue «invadido» en los últimos años como se ve en la imagen que acompaña estas líneas. Afortunadamente no se ha vuelto a llegar al extremo del 10 de diciembre de 2022, cuando una veintena de vehículos aparcó en el acceso al túnel de Beiramar.

Vuelta a la normalidad en el tráfico

Por el contrario estea última jornada festiva no ha tenido grandes problemas en lo que a la circulación se refiere. Es por ello que el Concello de Vigo decretó el fin de las medidas especiales de tráfico de forma anticipada. A partir de las 18 horas de este lunes 8 de diciembre las calles Cervantes, García Barbón y Areal recuperaron el sentido ordinario de circulación. Desde el gobierno local apuntan a los «indicadores de afluencia de tráfico y las circunstancias metereológicas adversas» como causas de esta medida.