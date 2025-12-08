El Toys R Us de Vigo se despide con liquidación total: la tienda del centro comercial Camelias pone todo su stock en oferta esta Navidad

La mítica juguetería Toys R Us de Vigo se encuentra en liquidación total durante esta campaña de Navidad. La tienda situada en el centro comercial Camelias pone en oferta todo su stock hasta que se agoten las existencias, poniendo fin a treinta años de historia en la ciudad.

Este establecimiento, muy presente en la memoria de millennials y jóvenes de la generación Z, cuenta con ofertas de 3x2 en todos sus productos durante los próximos días. También estarán en oferta los artículos de la firma de ropa Prenatal, con la que comparte establecimiento desde la fusión de las compañías en 2022 bajo el control de la firma textil italiana PRG.

Aunque el grupo anunció futuras aperturas en distintos puntos de España durante este año, ambas firmas se encuentran en vías de extinción en la ciudad olívica.

Tres décadas de juguetes para los vigueses

Desde su apertura en 1995, miles de vigueses y vecinos de municipios cercanos han pasado por esta tienda para inspirarse a la hora de escribir su carta a los Reyes Magos o para intentar convencer a sus padres de salir del establecimiento con un juguete nuevo bajo el brazo.

La llegada del gigante de los juguetes al complejo de Jacinto Benavente se ha marcado de forma indeleble en la memoria de los millennials de la ciudad, así como de muchos jóvenes de la generación Z que todavía pudieron disfrutar de este espacio. A los ojos de un niño de aquel momento, este lugar eran 1.500 metros de historias, juguetes y todo tipo de artículos con los que pasar horas y horas de diversión.

Ahora en este espacio encontramos un Lidl. Tras la quiebra de la matriz y el paso del negocio a otras manos, la tienda se trasladó a este espacio más reducido, adaptándose también a los nuevos hábitos de consumo de los vecinos de Vigo y al auge de las compras por internet.

La gran superficie del entorno de Beiramar que colmaba la imaginación de los vigueses más pequeños ya ha quedado para el recuerdo. Ahora, su segunda vida en Plaza América sigue el mismo camino. Pero por el camino ofrece una gran oportunidad para aprovechar durante las compras navideñas.