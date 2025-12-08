Estas son las tiendas y centros comerciales de Vigo que abren hoy, lunes 8 de diciembre

Durante estas semanas, miles de gallegos estarán preparando todo para la Navidad. Por este motivo, los comercios adoptarán un horario especial para atender la alta demanda, abriendo también en el puente de la Constitución.

La normativa gallega permite que los comercios permanezcan abiertos hasta 10 domingos y festivos en 2025. Dada la importancia de la temporada navideña en la ciudad, muchos negocios se han reservado este derecho para abrir durante los domingos y festivos de este mes.

Hoy, lunes 8 de diciembre, muchos negocios permanecerán abiertos durante el festivo de la Inmaculada Concepción.

Centros comerciales abiertos hoy en Vigo

Algunas tiendas y centros comerciales de la ciudad de Vigo ya han adoptado el horario especial de apertura durante los domingos del mes de diciembre y los festivos como los de este puente de la Constitución.

En este sentido, los centros comerciales de la ciudad olívica permanecerán abiertos, con la mayoría de sus tiendas operativas para aprovechar el tirón de las compras navideñas. Los centros comerciales que estarán hoy abiertos son:

Vialia: abierto .

abierto Gran Vía: abierto .

abierto Travesía de Vigo: abierto.

abierto. El Corte Inglés : abierto.

: abierto. Centro Comercial A Laxe: abierto.

abierto. Centro Comercial Camelias: abierto.

Además, abrirán los comercios del Grupo Inditex (Zara, Bershka y el resto de tiendas de moda), en horario de 12:00 a 20:00 horas.

Supermercados abiertos hoy, lunes 8 de diciembre