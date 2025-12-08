Estas son las tiendas y centros comerciales de Vigo que abren hoy, lunes 8 de diciembre
Muchos negocios de la ciudad permanecerán abiertos durante este lunes.
Durante estas semanas, miles de gallegos estarán preparando todo para la Navidad. Por este motivo, los comercios adoptarán un horario especial para atender la alta demanda, abriendo también en el puente de la Constitución.
La normativa gallega permite que los comercios permanezcan abiertos hasta 10 domingos y festivos en 2025. Dada la importancia de la temporada navideña en la ciudad, muchos negocios se han reservado este derecho para abrir durante los domingos y festivos de este mes.
Hoy, lunes 8 de diciembre, muchos negocios permanecerán abiertos durante el festivo de la Inmaculada Concepción.
Centros comerciales abiertos hoy en Vigo
Algunas tiendas y centros comerciales de la ciudad de Vigo ya han adoptado el horario especial de apertura durante los domingos del mes de diciembre y los festivos como los de este puente de la Constitución.
En este sentido, los centros comerciales de la ciudad olívica permanecerán abiertos, con la mayoría de sus tiendas operativas para aprovechar el tirón de las compras navideñas. Los centros comerciales que estarán hoy abiertos son:
- Vialia: abierto.
- Gran Vía: abierto.
- Travesía de Vigo: abierto.
- El Corte Inglés: abierto.
- Centro Comercial A Laxe: abierto.
- Centro Comercial Camelias: abierto.
Además, abrirán los comercios del Grupo Inditex (Zara, Bershka y el resto de tiendas de moda), en horario de 12:00 a 20:00 horas.
Supermercados abiertos hoy, lunes 8 de diciembre
- Carrefour:
- Centro Comercial Gran Vía: de 10,00 a 22,00 horas.
- Centro Comercial Travesía: de 09,00 a 22,00 horas.
- Carrefour Express:
- Calle Bolivia. 7,00 a 01,00 horas.
- Avenida de Camelias. 9,00 a 22,00 horas.
- Calle Teixugueiras: 10,00 a 22,00 horas.
- Calle Urzáiz: 10,00 a 21,00 horas.
- LIDL:
- Calle Dr. Corbal: 09,00 a 21,30 horas.
- Calle Jacinto Benavente: 09,00 a 21,30 horas.
- Av. de Madrid: 09,00 a 21,30 horas.
- Av. da Florida: 09,00 a 21,30 horas.
- Camiño da Raposeira: 09,00 a 21,30 horas.
- DIA:
- Calle Dr. Corbal: 10,00 a 14,00 horas.
- Calle Pateira: 10,00 a 14,00 horas.
- Calle Urzaiz: 10,00 a 14,00 horas.
- Ronda de Don Bosco: 10,00 a 14,00 horas.
- Av. Hispanidade: 10,00 a 14,00 horas.
- Av. Balaídos: 10,00 a 14,00 horas.
- Calle Conde de Torrecedeira: 10,00 a 14,00 horas.
- Av. Gran Vía: 10,00 a 14,00 horas.
- Calle Sanjurjo Badía: cerrado.
- Spar Express:
- Calle Barcelona. 09,00 a 00,00 horas.
- Calle Carral. De 10,00 a 15,00 y de 19,00 a 22,00 horas.
- Alcampo:
- Centro Comercial Vialia: 9,00 a 22,00 horas.
- Avenida de Madrid: 9:00 a 22:00 horas.
- Calle O Grove, Coia: 10,00 a 22,00 horas.
- Supermercado de El Corte Inglés: de 10,00 a 22,00 horas.
- Supermercados Trujillo:
- Calle Coruña. 9,00 a 00,00 horas.
- Travesía de Vigo. 9,00 a 2,00 horas.
- Merca Express (Calle Cánovas del Castillo): 8,30 a 22,00 horas.
- Supermercado Vigo (Calle García Lorca): 9,00 a 22,00 horas.
- Supermercados Oliva:
- Martínez Garrido: 10,00 a 14,00 horas.
- Emilia Pardo Bazán: 10,30 a 14,30 horas.
- Mercadona: Cerrado.
