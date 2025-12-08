Récord histórico en Vigo: el noviembre más lluvioso desde que hay registros

Vigo y su área llevan un mes de noviembre de récord y la primera semana de diciembre apuntó maneras. Parece que la situación está a punto de cambiar y dar paso a la estabilidad, pero los registros ya son muy reseñables.

La lluvia dejó más de 500 litros por metro cuadrado acumulados y todavía hoy se están notando sus efectos. El embalse de Eiras está al 77% de su capacidad, después de haber pasado un octubre con riesgo de sequía, y las zonas fluviales lucen rebosantes. Para ejemplo la fervenza de A Feixa en Redondela, confluencia de los ríos Alvedosa y Maceira, que ayer por la mañana bajaba con un caudal inusualmente alto. El flujo era hasta tres veces más abundante de lo que tiene acostumbrado a los vecinos.

Este mes se registró una semana completa de chubascos, en la que se llegaron a acumular 151 litros por metro cuadrado, el doble de lo que llovió en total el pasado diciembre de 2024.

Fervenza da Feixa: las lluvias récord de noviembre dejan espectáculos naturales / Marta G. Brea

Con todo, para hablar de récords hay que observar los datos del mes anterior. La estación ubicada en el campus de la Universidad de Vigo contabilizó 548 litros. Desde que hay registros nunca había llovido tanto en noviembre en Vigo. También destaca sobre el resto del 2025 y los últimos cinco años. Es una cantidad extraordinaria. El número de días de lluvia fue asimismo superior. Hubo 18 de 30, cuando la media está en 14.

Según el último informe climatológico de Meteogalicia, los porcentajes de precipitación en todo el cuadrante suroccidental gallego estuvieron entre un 120 y un 170% por encima de lo normal.

Pero, por el momento, el récord absoluto de lluvia en Vigo ocurrió en diciembre de 1978, cuando la estación de Peinador marcó 925,6 litros por metro cuadrado. También se registró la precipitación diaria más intensa de la historia de Vigo: 175 l/m² en 24 horas.